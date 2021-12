Eskimo Callboy: präsentieren ihre neue Single „Pump It“

Passt auf und bereitet euch darauf vor, es besser zu pumpen! Eskimo Callboy haben gerade ihre mit Spannung erwartete neue Single Pump It veröffentlicht. Nach ihrem letzten viralen Hit We Got The Moves (Top 100 der deutschen Single-Charts) setzt die Band die Segel, um den Erfolg des Vorgängers noch zu übertreffen.

Kevin kommentiert:

„Los gehts mit dem Training, Familie! Pump It ist jetzt draußen! Und das, liebe Freunde, bedeutet den Beginn einer unglaublichen Reise für euren Körper und eure Seele! Hört euch unseren Song an, macht ihn zu einem Teil eurer täglichen Routine und spürt, wie ihr wachst, körperlich und geistig! Pump it loud, pump it hard – spüre den wahren Geist des Eskimo Callboy-Körperkults!

Natürlich haben Eskimo Callboy ein weiteres fantastisches Musikvideo für diese Veröffentlichung in der Pipeline, das vor farbenfrohen Fitness-Vibes direkt aus den 90ern nur so strotzt.

Begleitend zur Veröffentlichung von Pump It hat die Band ein streng limitiertes Maxi-CD-Bundle auf den Markt gebracht, das Pump It + zwei Remixe auf CD, ein exklusives T-Shirt sowie ein Pump It-Poster im Format A2 enthält.

