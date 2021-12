Punk Rock Holiday: präsentieren ihre Festivaldokumentation zum Jubiläum – The Beast From Soča River

The Beast From Soča River dokumentiert das erste Jahrzehnt des Festivals und gibt einen exklusiven Einblick in das Leben des Festivals, all seine Höhen und Tiefen und alles dazwischen, was das Punk Rock Holiday zu dem gemacht hat, was es heute ist.

Wenn zu deiner Vorstellung von Sommerurlaub ein abgelegener Strand, kristallklares Wasser, frische Bergluft … und Auftritte von legendären Bands wie Pennywise, Suicidal Tendencies, Bad Religion, NOFX, Madball oder Terror gehören, dann gibt es den perfekten Urlaub für dich. Punk Rock Holiday!

In der slowenischen Stadt Tolmin, direkt an den Ufern der Flüsse Soča und Tolminka gelegen, hat sich das Punk Rock Holiday als einzigartiges Treffen von Punkrock-Fans aus der ganzen Welt etabliert. Jahr für Jahr baut das Festival eine Gemeinschaft auf und überwindet die Grenzen zwischen Künstlern und Fans, Künstlern und Publikum. Kein Wunder, dass so viele Leute, Fans und Bands gleichermaßen, daieses Festival mit dem PRH-Tattoo als bleibende Erinnerung verlassen.

Punk Rock Holiday – online:

https://www.facebook.com/punkrockholiday/