Punk Rock Holiday 2.4: finales Line-Up & Tagesplaner stehen

Sonne, Strand, Gute Laune und vor allem jede Menge tolle Livemusik, all das bietet das Punk Rock Holiday Festival in Tolmin, Slowenien. Das sich dies über die Jahre weit über die slowenischen Landesgrenzen hinausgehend herumgesprochen hat, ist kaum verwunderlich.

Umgeben von Bergen und schattenspendenden Bäumen auf dem Campingplatz, mediterranes Klima, Strände mit zwei Bühnen, die Hauptbühne inmitten von Baumreihen, keine wirkliche Grenze zwischen Bands und Zuschauern und eine Newcomer-Bühne am sogenannten “Paradies-Strand“ – das macht dieses Festival absolut einzigartig und ein Urlaubs-Feeling ist garantiert! Kein Wunder, dass es seit Jahren beständig ausverkauft meldet. So wird es sicher auch in 2024 sein, da es nur noch wenige Restkarten abzustauben gibt.

Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, weshalb sich jedes Jahr Rock-Fans aus allen Winkeln der Erde nach Slowenien aufmachen, kann das hier tun:

Legendär sind sicherlich auch Auftritte wie der 2019er von Pennywise.

Das Festival fügt nach Headlinern wie Descendents, Rise Against, Alkaline Trio und Flogging Molly heute mit u.a. UK Subs, Venerea, The Meffs und March weitere Hochkaräter hinzu und gibt das finale Line-Up für 2024 bekannt. Für planerisch klare Verhältnisse sorgt zudem die Veröffentlichung der diesjährigen Tagesaufteilung.

Die Festival-Crew äußert sich wie folgt:

„Hey PRH FAM! It’s a wrap! It took a long time, but here’s how our favorite week of the year will unfold…

UK Subs has a long history of amazing shows in Slovenia, and after announcing their well-deserved retirement, we felt it was only fair that they play their final show in Slovenia in Tolmin. The main stage lineup wouldn’t be complete without the high-energy Swedish skate punk from Venerea.

Now let’s take a walk down to the fabulous river! After the 3 earlier announced Beach Stage Headliners, here are 5 more: The Meffs, The Drowns, IDestroy, Spider and March! Since we booked more bands than slots available, we’ve extended the Beach Stage experience for one more day, starting on Monday.

Here’s the thing! There are less than 300 tickets still available, so don’t wait – jump to our shop and grab some! Or even better, check the Beach Stage lineup and contact your new favorite band; they’ll be more than happy to provide you with a ticket to heaven.“

Hilfreiche Links:

Tickets: https://punkrockholiday.mojekarte.si

Festival ABC: www.punkrockholiday.com

Flughafen Shuttle: https://www.markun-shuttle.com/en/2023/02/15/punk-rock-holiday-shuttle-2024