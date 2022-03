Punk Rock Holiday 2022: geben Line-Up & Termine bekannt

Große Geburtstagsparty vom 8. – 12. August 2022 in Tolmin, Slowenien

Nachdem das Festival nun seit 2019 pausieren musste (bzw. 2021 lediglich das Punk Rock Camp anbieten konnte), kehrt das Festival im slowenischen Tolmin endlich zurück und verkündete frisch das Line-Up für das Punk Rock Holiday 2.2

Mit dabei sind u.a. absolute Genregrößen wie Bad Religion, Flogging Molly, Descendents, Anti-Flag, Mad Caddies, Lagwagon, The Flatliners, Bouncing Souls, H2O oder Circle Jerks.

Das Punk Rock Holiday startet am 8. August 2022 mit einer Warm-Up-Party, bevor das Festival ab dem 9. August seinen Lauf nimmt. Bis zum 12. August wird auf zwei Bühnen endlich der PRH-Geburtstag gefeiert.

Das Punk Rock Holiday 2022 ist ausverkauft, Tickets, die für das Jahr 2020 erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Eintritt kann man sich jedoch ggf. noch über die Karten-Tauschbörse TicketSwap verschaffen.

Das Line-Up für 2022 liest sich (alphabetisch geordnet) wie folgt:

Punk Rock Holiday 2.2

Mainstage:

The Adolescents, Anti Flag, Authority Zero, The Baboon Show – Official, Bad Religion, Belvedere, The Bouncing Souls, Chaser, The Circle Jerks, Comeback Kid, Descendents, The Flatliners, Flogging Molly, Get Dead, H2O, Jaya The Cat, Lagwagon, Mad Caddies, Misconduct, No Fun At All, The Real McKenzies, Strung Out, Western Addiction, Zebrahead

Beachstage:

A Part Of Us, Abraskadabra, Bike Age, Captain Asshole, Chump, Cookie Break, The Cool Trick, The Decline, Direct Hit, Distral, Downway, Dowzer, Eat Defeat, Feed The Cat, Fluffy Machine, Hell And Back, Here For A Reason, Lim Smrad in Žila, MakeWar, Nofnog, No Trigger, Odpisani, P.O. Box, Padme, Pay To Breathe, Petrol Girls, Primetime Failure, Rabies, The Rocket, The Sewer Rats, Skin Of Tears, Spider, Spaced, Stagedive Suicide, Steele Justice, Thousand Oaks

Über Punk Rock Holiday:

Sonne, Strand, Gute Laune und vor allem jede Menge tolle Livemusik, all das bietet das Punk Rock Holiday Festival in Tolmin – Slowenien, das sich dies mittlerweile weit über die slowenischen Landesgrenzen hinausgehend herumgesprochen hat, ist daher kaum verwunderlich. Umgeben von Bergen und schattenspendenden Bäumen auf dem Campingplatz, mediterranes Klima, Strände mit zwei Bühnen, eine Hauptbühne inmitten von Baumreihen, keine wirkliche Grenze zwischen den Bands und den Zuschauern und eine Bühne am sogenannten Paradies-Strand – das macht dieses Festival einzigartig. Urlaubs-Feeling garantiert!

Einblicke ins Punk Rock Camp 2021 finden sich hier:

Dazu empfiehlt sich die offizielle Festival-Dokumentation The Beast From Soca RiveR, die genau HIER zu sehen ist!

