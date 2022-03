Ghost: laden zum „Impera“-Release-Ritual „Live From The Ministry“ Do, 10.03. um 20 Uhr

Bevor am 11. März das neue Ghost-Album Impera via Loma Vista Recordings erscheinen wird, laden die schwedischen Grammy-Preisträger zu einem besonderen Ritual: Am Donnerstag, 10. März um 20 Uhr deutscher Zeit veranstalten Ghost das Online-Release-Event Live From The Ministry. Via YouTube können die Fans dem Spektakel kostenlos beiwohnen: https://youtu.be/XHy1POIGkKM

Sister Imperator wandte sich mit folgender Botschaft an die Anhänger:innen der Band:

YouTube Premium Nutzer sollten außerdem die zugehörige Afterparty nicht verpassen: https://youtu.be/a_KNj6IRMTQ

Zudem sind Ghost stolz, ihre neue Partnerschaft mit dem Nascar Xfinity Series Racing-Team JD Motorsports verkünden zu können. Die Band wird als Hauptsponsor auf Fahrer Bayley Curreys No. 4 Chevrolet a.k.a. Papa 4 Car auftauchen. Das Auto wird am 12. März beim United Rentals 200 Rennen am Phoenix Raceway offiziell vorgestellt werden – einen Tag nach dem Release des neuen Albums Impera.

„Ich bin selbst Musiker“, kommentiert JD Motorsports VP of Sales & Marketing Tony Priscaro. „Deshalb rockt es natürlich sehr, mit Ghost und Loma Vista Recordings an diesem Auto gearbeitet zu haben. Wir können es kaum erwarten, Pedal und Metal zusammenzuführen.“

Das neue Autodesign zeigt neben dem Bandlogo auch die der Partner Loma Vista Recordings, Global Merchandising Services, Revolver Magazine und Rick Sales Entertainment (RSE). Federführend dabei die Marketing- und Content Creation-Agentur A.E. Engine, unterstützt von Out Of The Groove und ihrem Host Eric Estepp. Auch das Out Of The Groove-Logo wird auf dem No. 4 Chevrolet zu sehen sein.

„Bei A.E. Engine ist uns wichtig, neue Partner und Zuschauerschaften zum Sport zu bringen“, erklärt CEO Craig Baroncelli. „Eric zeigte mir Ghost – wir schrieben hin und her, nachdem im Januar Call Me Little Sunshine herauskam und uns klar wurde, dass das neue Album Impera einen Tag vor dem Xfinity Series Rennen am Phoenix Raceway erscheinen wird. Von da an war es ein No-Brainer. Wir mussten die Gelegenheit nutzen. Ich bin dankbar, dass Ghost und Loma Vista Recordings von der Idee so inspiriert waren. Sie sind diejenigen, die dem Auto Leben eingehaucht haben.“

Der 25-jährige Fahrer Bayley Currey absolviert gerade seine erstes Vollzeit-Jahr bei JD Motorsports, kennt den Phoenix Raceway aber bereits. 2019 startete er dort in der Cup Series, sowie jüngst auch in der Xfinity Serie. Im März 2021 fuhr Currey am Phoenix Raceway beim LS Track 250 Xfinity Series Rennen als Siebter ins Ziel.

„Ich bin ready to rock“, freut sich Currey. „Ich bin echt gespannt darauf und weiß, dass die Jungs in der Werkstatt sich auch darauf freuen. Wir haben im Team eine Menge Metalfans. Als wir hörten, dass der Deal eingetütet ist, fingen wir an, zu Ghost-Songs an den Autos zu arbeiten. Mit Ghost auf meinem Auto bin ich bereit, es mit der ganzen Welt aufzunehmen.“

Die United Rentals 200 starten am Samstag, 12. März um 4:30pm EST und werden via FS1, MRN und SiriusXM Nascar Radio (Ch. 90) übertragen.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: