Eskimo Callboy: neue Single „We Got The Moves“ veröffentlicht

Macht euch bereit, euch zu bewegen – Eskimo Callboy sind zurück! Die deutsche Electrocore-Band hat ihren brandneuen Track We Got The Moves veröffentlicht. Nach Millionen von Streams und Views mit ihrer letzten EP MMXX hat die Band beschlossen, dieses Kapitel abzuschließen und weiter an neuem Material zu arbeiten. Wie üblich begleitet von einem verrückten und kunterbunten Videoclip, der von der Band selbst produziert wurde, ist diese Single der schillernde Startpunkt für das, was von Eskimo Callboy noch kommen wird.

Kevin kommentiert: „We Got The Moves – Wir sind so überglücklich, dass wir euch endlich unsere erste Single aus unserem kommenden Album präsentieren können. Sie ist energiegeladen, sie ist schnell, sie macht Lust auf Bewegung! Der perfekte Auftakt für alles, was noch kommen wird, und kombiniert mit unserem selbstgedrehten Video bringt es uns in die richtige Stimmung für unsere lang erwartete Headlinertour im Januar. Let’s go!“

„Callboy“ Nico Sallach im Interview mit Time For Metal Redakteur Paul M.: