Freaks And Clowns: präsentieren Video zum Titeltrack aus ihrem zweiten Studioalbum

Mit Justice Elite präsentieren Freaks And Clowns den Titeltrack aus ihren zweiten Studioalbum (Metalville / Rough Trade – VÖ 16.10.)

Die von Astral Doors Gründungsmitglied Johan Lindstedt und dem in seiner Heimat Schweden populären Sänger Chrille Wahlgren ins Leben gerufene Band, hat sich voll und ganz dem ehrlichen, schnörkellosen Heavy Metal verschrieben.

Alles begann 2017, als sich die beiden im Studio im heimischen Borlänge trafen, um ein paar Songideen auszutauschen. Schnell kristallisierte sich heraus, dass die Einflüsse des klassischen Heavy Metal gepaart mit modernen Sounds der Weg sein würde, den man in Zukunft gemeinsam beschreiten wollte.

Neben Mathias Henrysson konnten mit Mats Gesar und Ulf Lagerström zudem noch zwei weitere Musiker der schwedischen Metal Institution Astral Doors als Bandmitglieder gewonnen werden.

Nach dem beeindruckenden, selbstbetitelten Debütalbum im Oktober 2019 setzte sich die Band bald daran, die noch reichlich vorhandenen Ideen für neue Songs in die Tat umzusetzen.

Die 12 Tracks auf dem am 16.10. erscheinenden Nachfolger Justice Elite machen erneut keine Gefangenen, sondern preschen vom ersten Moment an mit voller Kraft voraus. Klassischer Hard Rock trifft auf modernen Power Metal.

Tracklist

Justice Elite

Man With The Power

Welcome To The Freakshow

Guardian Angels

I’m Alive

The End Song

One For All – All For One

Hell Yeah

Flames Of Fury

Am I The One Or The Victim

Madman On Vacation

More Than Meets The Eye

Musicians

Chrille Wahlgren – Voc

Johan Lindstedt – Drums

Mats Gesar – Guit

Mathias Henrysson – Guit

Ulf Lagerström – Bass