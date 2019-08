Stinger: Neues Video in drei Teilen „Hard To Believe“ – der finale dritte Teil ist online

Stinger haben zum Opener Hard To Believe ihres aktuellen Albums Colourblind ein dreiteiliges Video gedreht. In diesem wird eine an die Texte geknüpfte wahre Geschichte aus dem Alltag einer Band erzählt. Nun hat die Band den finalen Teil gedreht. Während Teil 1 noch den wahnsinnigen Spagat zwischen Beruf, Hobby, Familie und Shows zeigte, wurde im zweiten Teil der Weg zur Show mit zahlreichen irren Begebenheiten erzählt. Im dritten Teil geht es jetzt um das, weshalb man als Band eigentlich musiziert – die Show, die Fans und die Energie, die in der Symbiose aus beidem entsteht. Checkt den Clip hier:

Teil 1 findet ihr hier: https://youtu.be/cgdlGLR9HEM

Teil 2 findet ihr hier: https://youtu.be/p2_JNf2o2Ys

Das Album Colourblind erschien am 10.05.2019 via Boersma-Records und ist u.a. hier erhältlich: https://youtu.be/hqFDr31CzKU

