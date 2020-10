Suffering Souls – True Godfucking Soulblight

Fazit

Technisch muss man da ein Auge zudrücken. Für Jünger der tiefsten einheimischen Szene gibt es mit True Godfucking Soulblight einen tiefen Nierenschlag, der noch lange schmerzt. Näher zur Hölle als mit Punishment For The Believe To The Christianity (Live) kann man kaum kommen. Nur die eingefleischtesten Fans dürften drauf abfahren und die Zielgruppe kann nur klein sein. Lord Esgaroth dürfte das wohl kaum jucken und sein Ding erbarmungslos durchziehen



Anspieltipps: Queen Of The Night und Cries Of Silence