Suffering Souls: veröffentlicht neuen Song und Video „A Touch Of Evil Kindness“

Der deutsche Symphonic-Black-Metal-Künstler Suffering Souls hat einen neuen Song mit dem Titel A Touch Of Evil Kindness enthüllt, der aus dem Album An Iconic Taste Of Demise stammt, das am 31. Mai über Satanath Records und Fetzner Death Records erscheint.

Mittlerweile sind 30 Jahre seit der Gründung im Jahr 1994 vergangen, über fünf Jahre kreative Pause nach dem letzten, von der Presse hochgelobten 4. Album In Synergy Obscene, und die symphonische Black-Metal-Zerstörungsmaschine Suffering Souls aus Deutschland strebt weiter nach neuen Höhen, um das Publikum zu erfreuen. Das fünfte Album mit dem Titel An Iconic Taste Of Demise, vollständig geschrieben von Mastermind Tobias „Lord Esgaroth“ Micko, entführt euch in seine jenseitigen und unheiligen Visionen. Auf dem neuen Album liefert der satanische Urvater epische Hymnen, die gleichzeitig seine aggressivsten und expansivsten Songs in der bisherigen Bandgeschichte sind. Auf An Iconic Taste Of Demise, das im legendären Hertz Studio in Polen aufgenommen wurde, wo unter anderem Behemoth, Vader und Hate bereits produziert haben, präsentiert Multiinstrumentalist Tobias „Lord Esgaroth“ Micko den raffinierten Sound aller Klassiker. Instrumente, Leadgitarren und klarer, choraler Gesang erzeugen eine kraftvolle und imposante, aggressive Atmosphäre, die es in der Arbeit des Projekts noch nie gegeben hat. Das knapp 56-minütige Monster, bei dem kein Geringerer als Michiel van der Plicht (Pestilence) das Schlagzeug spielte, offenbar eine düstere und unheimliche Identität. Es enthält zehn brandneue Songs, darunter ein 8-minütiges sinfonisches Meisterwerk als Bonustrack, das zunächst als CD/Digipack und später als LP-Version veröffentlicht wird. Für Fans von Dimmu Borgir ein unverzichtbares Stück schwarzer Kunst, das die Band absolut verzaubert und zweifellos auf den Thron des deutschen Symphonic Black Metal katapultiert.

