Tame The Abyss: veröffentlichen erste Single „This Is The Love“

Sie verbinden eine 50s B-Movie Horror-Selbstironie mit einer sofort packenden 60s Bandattitüde, einem kraftvollen 70s Rocksound und einem auffälligen 80s Neon-Look zu ihrem eigenständigen Signature-Style: Mit zwei viel beachteten EPs und ihren hart abgefeierten Liveshows haben sich Tame The Abyss in den vergangenen vier Jahren den Status eines der bestgehüteten Geheimtipps Süddeutschlands erspielt. Nachdem es in letzter Zeit ein wenig still um das Münchner Trio geworden war, melden sich Tame The Abyss nun in neuer Stärke zurück und lassen mit They Live Again! ihr ungeduldig erwartetes Debütalbum im November von der Kette!

Vorab wird heute als erster Vorgeschmack die erste Single This Is The Love samt Video veröffentlicht. Die Band beschreibt den Song so: „Auf This Is The Love beschäftigen wir uns mit dem Einfluss sozialer Medien und stellen die Frage, ob Likes und Klickzahlen echte zwischenmenschliche Nähe und Zuneigung ersetzen können. Der Song ist eine eingängige Stadien-Rock-Nummer die so leicht ins Ohr geht, dass sie dort tagelang feststeckt und gleichzeitig tiefgründig genug ist um einen nachdenklich zu machen. Aber nur, wenn man das auch will. Ansonsten singt und feiert einfach nur wild mit! Das geht schon in Ordnung.“

Mit ihrem ersten Full-Length-Album They Live Again! kämpfen sich Tame The Abyss erfolgreich aus dem Abgrund zurück, der sich kurz nach der Pandemie für die süddeutsche Dreierformation aufgetan hat. Gegründet im März 2020 veröffentlicht das Trio im Januar 2021 mit seiner Debüt-EP They Came In The Night! ein erstes Lebenszeichen, das Sänger/ Gitarrist Georg Raig, Drummer Peter Schertel und Bassist Jan Szymanski noch im gleichen Jahr aus dem Proberaum direkt auf die „Sommerbühne“ des Münchner Olympiastadions führt. Nach weiteren lokalen Auftritten erscheint im März 2022 mit They Vanished At Dawn! die zweite EP, nach deren Veröffentlichung die Band in der Folgezeit erst einmal selbst unfreiwillig vom Erdboden verschwindet. Nach zahlreichen Problemen wie einem geplatzten Plattendeal oder abgesagten Konzerten haben die bayerischen Rocker wieder ihre Kräfte gebündelt und mit Plastic Fang Records ein eigenes Label ins Leben gerufen, auf dem nun mit dem Debütalbum They Live Again! der erste offizielle Release erscheint.

Tame The Abyss wollen sich nicht auf ein Genre limitieren, sondern kombinieren verschiedenste Spielarten des Rock wie Hard Rock, Classic Rock, Alternative, Prog und Stoner zu einem hoch ansteckenden Kick-Ass-Sound. Ein Stilmix, mit dem die Band zwar nicht das musikalische Rad neu erfindet, aber doch ein wenig eleganter unterwegs ist, als die Konkurrenz, wie Frontmann Georg Raig schmunzelnd erklärt.

Eine packende Atmosphäre, die Tame The Abyss auch auf ihrem Debütalbum authentisch eingefangen haben. Sämtliche Songs von They Live Again! wurden in einer echten Livesituation ohne viele nachträgliche Overdubs oder Postproduktionstricks aufgenommen, nachdem sich das Trio zu einer seiner berüchtigten Songwriting-Sessions im Bayerischen Wald verzogen hatte. Inklusive traditioneller Blockhütten-Romantik mit Kuckucksuhren, Hirschgeweihen und Schnäpschen zum Frühstück. So entsteht ein Spagat zwischen Eingängigkeit und musikalischem Anspruch, Headbanging und technischer Versiertheit, der Tame The Abyss definitiv gelungen ist.

Das Album erscheint als CD (Digipak matt, 16 Seiten Booklet, Bonustrack, inkl. Downloadcode) und Vinyl (Gatefold lackiert, 140g Pink/Green Splatter Vinyl, schwarze gefütterte Innenhülle, inkl. Downloadcode, Nummeriert und Limitiert auf 300 Stk.) und man kann es HIER vorbestellen.

Parallel zum Release seines neuen Albums They Live Again! im kommenden November ist das bayerische Trio auch wieder live in ganz Deutschland zu erleben.

Tame The Abyss – They Live Again Tour 2024

08.11. München – Glockenbachwerkstatt

09.11. Passau – Tabakfabrik

14.11. Regensburg – Alte Mälze

15.11. Bremen – Zollkantine

16.11. Köln – Blue Shell

22.11. Berlin – Brickhouse

23.11. Hamburg – Stellwerk

https://www.tame-the-abyss.de/

https://www.facebook.com/tametheabyss

https://www.instagram.com/tametheabyss/