Seether: veröffentlichen neues Video für „Judas Mind“

Seether haben das offizielle Video zu ihrem aktuellen US-Top-10-Rockhit Judas Mind veröffentlicht. Regie führte dabei David Brodsky für My Good Eye Music Visuals, produziert wurde es von Allison Woest.

The Surface Seems So Far, das neunte Studioalbum, veröffentlichen Seether am 20. September via Fantasy Records.

Mit The Surface Seems So Far kehren Seether, die für ihre Hymnen wie Broken, Fake It und Words As Weapons bekannt sind, zurück und präsentieren ihre typische Mischung aus Aggression und Introspektion. Die Tracklist des neuen Albums – der Nachfolger von Si Vis Pacem, Para Bellum aus dem Jahr 2020, das mit drei Nr. 1-Hits aufwartete – gibt den Ton für eine ehrliche und aufregende Reise durch Themen wie Melancholie (Regret), Selbstreflexion (Same Mistakes) und rohe Emotionen (Dead On The Vine) an, wobei eingängige Hooks und treibender Bombast die vielen Wendungen unterstreichen.

Mit fünf Gold- und Platin-Alben und zwei Dutzend Billboard Rock Airplay Top 10-Hits, darunter 20 Nr. 1-Hits im US-Radio, sind Seether in ihrer über zwei Jahrzehnte andauernden Karriere so lebendig und relevant wie eh und je. Der aus Südafrika stammende Shaun Morgan lässt sich stolz von seinen Grunge- und Hardrock-Wurzeln inspirieren und hat so eine einzigartige Klangidentität geschaffen, die der Band zu ihrem mit Gold ausgezeichneten amerikanischen Debüt verhalf und die bei Fans auf der ganzen Welt nach wie vor großen Anklang findet. Das Rock-Quartett, das auch das jährliche Rise Above Fest gegründet hat, um das Bewusstsein für Selbstmordprävention und psychische Erkrankungen zu schärfen, bleibt auf The Surface Seems So Far ein Leuchtturm der Integrität, der sowohl treue Fans als auch Neulinge mit seiner Mischung aus einprägsamen Hooks, treibenden Rhythmen und unverfälschtem Rockspirit zu fesseln verspricht.

Seether sind:

Shaun Morgan – Lead Vocals/Guitars

Dale Stewart – Bass

John Humphrey – Drums

Corey Lowery – Guitars/Vocals

All songs written by Shaun Morgan

