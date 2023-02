Das Label Craft Recordings hat am 20.01.2023 passend zum zwanzigsten Jubiläum des ersten Albums Disclaimer von Seether eine Deluxe Edition des Werkes veröffentlicht. Das Debüt der Südafrikaner wurde mit Gold ausgezeichnet und brachte die Post Grunge Band schnell auf die Siegerstraße. Seether zelebrieren einen unkomplizierten Mix aus frischem Alternative Metal und modernem Grunge, der auf alten Genre-Tugenden basiert. Die Deluxe Version besteht aus zwei CDs, die auf eine Spielzeit von über 100 Minuten kommen. 26 einzelne Sequenzen formen die Geburtstagsauskopplung. Gegründet wurde die Formation 1999, in der Shaun Morgan Welgemoed zum Mikrofon greift, unter dem Namen Saron Gas. Nach der Auswanderung in die USA begann schnell der Aufstieg. Dreimal Platin und zweimal Gold schlagen bis heute für Seether zu Buche. Neben den zwölf Songs des Originalalbums folgen 14 Liveversionen aus dem Hampton Beach Casino. Mit Gasoline und 69 Tea drehen die Musiker schnell auf. Sowohl die Live- als auch die Studioversion wissen zu begeistern. Mitten im Getümmel Shaun Morgan Welgemoed, der immer wieder das Publikum aufpeitscht. Die Gesangsfarben wechseln flexibel – zwischen warmen, harmonischen Clean Vocals brechen immer wieder wüste Grunge Growls hervor. Auch nach 20 Jahren möchte man die Platte nicht missen, die mir vor ungefähr zehn Jahren durch Zufall über den Weg gelaufen ist. Einmal Blut geleckt, machen die Musiker mit dem Ursprung in Afrika richtig Laune und kaufen Bands aus Europa und Amerika ohne Probleme den Schneid ab. Grundsolide sorgen sie immer wieder für Überraschungen. Pig und Broken sollte man immer im Zusammenhang mit Disclaimer nennen. Wer damals nicht zugegriffen hat, bekommt nun eine zweite Chance und als Bonus einen Konzertmitschnitt, den man gepflegt aufdrehen kann, was will man mehr?

Hier! geht es für weitere Informationen zu Seether – Disclaimer (Deluxe Edition) in unserem Time For Metal Release-Kalender.