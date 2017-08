Seether: Haben neues Video veröffentlicht und geben Tourdaten in Europa bekannt

Die wunderbaren SEETHER kommen ab dem 19.09. endlich wieder zu uns und spielen Songs ihres aktuellen Albums „Poison The Parish“ sowie einige alte Kracher:

SEETHER auf Tour:

19.09.2017 Hamburg – Markthalle (DE)

20.09.2017 Köln – Live Music Hall (DE)

26.09.2017 Berlin – Huxleys (DE)

03.10.2017 Wien – Arena (AT)

04.10.2017 Linz – Posthof (AT)

06.10.2017 München – Backstage Werk (DE)

07.10.2017 Dornbirn – Conrad Sohm (AT)

09.10.2017 Zürich – Xtra (CH)

10.10.2017 Frankfurt – Batschkapp (DE)

11.10.2017 Stuttgart – LKA-Longhorn (DE)

Tickets gibt es unter: www.x-why-z.eu

Meldet Euch bei mir, wenn Ihr von einer der Shows berichten oder mit Shawn & Co. sprechen möchtet.

Als Anreiz haben die drei ein Musikvideo zu „Betray And Degrade“ (auch aus „Poison The Parish„) veröffentlicht. Es wird Euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Versprochen.

Quelle: www.odyssey-music.net

