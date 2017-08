Was für ein Thrash-Gewitter zieht dort aus Bristal zu uns rüber. Onslaught werden im September und Oktober die Bühnen erstürmen und ein Rifffeuerwerk abfeuern. Auf ihrer Thrash´Till The Death Europa Tour ist das Motto klar vorgegeben und niemand wird sich dem „Ansturm“ entziehen können. Seit Bandgründung 1983 sind einige Umbesetzungen vollzogen worden und einzig Gründungsmitglied Nige Rockett ist noch dabei. 1991 löste sich die Band für einige Jahre auf, bis man 2005 zu einem Neustart ansetzte. Seit daher räumt die Band mächtig ab. Ihre Alben bekamen stetig positive Kritiken und ihre Live-Auftritte sind reine Metalmessen. Ein jeder Fan des guten alten Thrash-Metals kommt hier auf seine Kosten.

Die Band ist über die Jahre schon auf den verschiedensten Kontinenten gewesen und begeistert mit ihrer Live-Performence. Wer bisher nicht in den Genuss kam, der hat nun auf der kommenden Tour die Chance dazu. Als besonders Highlight: Onslaught feiern den Geburtstag vom legendären Album „The Force“ (Release 1986).

Als Support sind Artillery aus Dänemark mit dabei. Sie werden ihr legendäres Album „Terror Squad“ komplett spielen, das vor 30 Jahren das Licht der Welt erblickte. Als Zusatz auf der Tour: Exarsis und Chronosphere aus Griechenland

Hier die kompletten Tourdates:

23.09.2017 – Oberhausen (DE) – Helvete Club

24.09.2017 – Zwolle (NL) – Hedon Club

25.09.2017 – Roeselare (BE) – De Verlichte Geest

26.09.2017 – Flensburg (DE) – Roxy Concerts

27.09.2017 – München (DE) – Garage Deluxe

28.09.2017 – Diest (BE) – Moonlight Music Hall

29.09.2017 – Riel (NL) – Fuizenfest (*without Supports)

30.09.2017 – Burgum (NL) – Kiehool Burgum

02.10.2017 – Tannheim-Egelsee (DE) – Schwarzer Adler

03.10.2017 – Wien (AT) – Escape Metalcorner

05.10.2017 – Aarburg (CH) – Musigburg

06.10.2017 – Pavia (IT) – Dagda Live Club

07.10.2017 – Venedig (IT) – Revolver Music Hall

08.10.2017 – Pisa (IT) – Borderline

11.10.2017 – Tarbes (FR) – SMAC De La Gespe

13.10.2017 – Vitoria (SP) – Urban Concept

Quelle: www.kalle-rock.de

Kommentare

Kommentare