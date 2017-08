Riot In The Attic: Erstes Track by Track Video veröffentlicht

Das Kölner Trio RIOT IN THE ATTIC veröffentlicht am 15. September 2017 die Doppel EP „Under The Sun“. Darauf sind neben brandaktuellen Songs auch die neu eingespielten Versionen der Tracks enthalten, die bereits auf der ersten EP „Lost & Found“ zu hören waren.;Nun hat die Band das erste Video veröffentlicht, in dem die drei Musiker etwas über den Opening-Track „Free The Sky“ erzählen. Zu sehen gibt es das Video hier:

Musikalisch zocken RITA einen groovigen, leicht psychedelisch angehauchten Rock, dessen Ursprung sich in den Rockheroen der 70er Jahre wieder findet. Dabei halten sie sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten auf. 2014 gegründet, wurde bereits im selben Jahr die erste EP „Lost & Found“ aufgenommen, die Zweite befindet sich gerade in der Produktion. RIOT IN THE ATTIC legen ein ordentliches Tempo vor, denn das Ziel ist klar definiert: Die Weltherrschaft soll es sein. Der Weg dorthin wird über die Bühnen führen, auf denen diese erfahrenen Musiker bereits jetzt spielend ihr Publikum zu begeistern wissen.;„Wir dienen der Gesellschaft, indem wir rocken!“. So lautet der Auftrag der positiv bekloppten Frohnaturen. Mit dem nötigen Ernst, aber auch mit einem lockeren Humor spielen sich die Drei in die Herzen aller Rock-Fans. Um es einfach mal mit den Worten von Sänger Dan zu formulieren: „Für mich ist das Ziel von RIOT IN THE ATTIC, wie ein Schiff auf einer Reise zu sein. Mal stürmisch, mal entspannend. Wir können die Leute mitnehmen, die Reise müssen sie selbst antreten.“;„Hier treffen Retro-Vibes mit dezenten psychedelischen Old-School Momenten auf eine moderne Produktion und einen eingängigen Charme, der zum Weiterhören einlädt“ RockHard Magazin Mai 2016

Quelle: www.nauntownmusic.de

