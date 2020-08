Riot In The Attic: veröffentlichen ersten Song vom neuen Album

Vor knapp drei Jahren erschien das letzte Werk Under The Sun der Band Riot In The Attic. Jetzt sind die Kölner wieder da, das neue Album Dawn erscheint im November 2020.

Das Trio veröffentlichte nun die erste Single Be Calm und lieferte das Video gleich mit:

Zu eben diesem Song wurde auch ein Lyric-Video produziert:

Riot In The Attic – Dawn

Ein unverkennbarer Sound, eine heraus stechende Stimme, bullige Riffs und eingängiges Songwriting. Riot In The Attic sind schubladenlos, laut aber dynamisch, rau und doch melodiös – eine eigene Welt zwischen Stoner Rock, Hard Rock und Grunge.

Riot In The Attics erstes Full-Length-Album Dawn erscheint am Freitag, den 13. November 2020 und verfestigt den Sound der Band aus Köln mit 10 kompromisslosen Songs, welche die eine oder andere Überraschung beinhalten.

Mit einer Portion lockeren Humor aber auch dem nötigen Ernst spielt sich das Trio seit 2014 in die Herzen aller Rock-Fans.