Night Laser: neue Video-Single ‚The Game‘ veröffentlicht

Night Laser veröffentlichen heute ihre dritte Video-Single The Game aus dem kommenden Album. Das neue Night Laser Album Power To Power erscheint am 28. August digital & auf CD und als limitiertes 2-CD Digipak mit zwei Bonus Tracks sowie als limitiertes Doppel Vinyl über Out Of Line Music weltweit.

Schaut euch das neue Video The Game hier an:

Night Laser haben die Liveenergie aus unzähligen Gigs mit Bands wie W.A.S.P., Rage, Powerwolf und Bonfire eingefangen und direkt auf Platte gebrannt. Ihre Hair Metal Hymnen sind der passende Soundtrack für rauschende Metal Parties und durchzechte Nächte.

Night Laser sind:

Benno (Gesang)

Tony (Gitarre)

Robert (Bass)

Jonas (Schlagzeug)