Bad Religion: veröffentlichen „Faith Alone 2020“ als Neuauflage

Die Punkrock-Legenden Bad Religion präsentieren eine neu interpretierte Version ihres Hits Faith Alone.

Faith Alone 2020 beinhaltet ein besonderes Orchesterarrangement, das die bemerkenswert relevanten Lyrics des Songs weiter hervorhebt:

Sänger und Co-Songwriter Greg Graffin erläutert:

“I have always written songs on piano. Some of our earliest songs were written on my mom’s piano. I’ve been home a lot and so I started recording a bunch of our songs that way. Brett (Gurewitz) thought Faith Alone was particularly relevant for this moment. For me, it exemplifies what’s special about the band, which is that we write songs that go to the spiritual and intellectual aspects of human existence.”

Während das Original von Faith Alone als treibender Punk-Track auf dem Album Against The Grain (1990) erschien, beginnt die Neuinterpretation mit dem klagenden Gesang Graffins, der von einem akustischen Klavier begleitet wird. Das Ergebnis ist eine erstaunliche klangliche Abkehr vom patentierten melodischen Punk-Sound der Band und hilft dabei, die emotionale Kraft und die äußerst relevante Botschaft des Songs zu betonen.

Die Aufnahme des Songs erfolgte aus der Ferne. Graffins erste Gesangs- und Klavier-Spuren wurden durch Brett Gurewitz ergänzt, der zusätzliche Instrumentals einschließlich Gitarre hinzufügte. Die Streicher wurden von Stevie Blacke (Beck, Lady Gaga, Garbage) und das Schlagzeug von Bad Religion-Schlagzeuger Jamie Miller hinzugefügt, während sich Carlos De La Garza der Produktion und dem Mix widmete.

Gurewitz kommentiert: “I think the message of Faith Alone really resonates with everything that’s happening right now. Racial injustice, Trump, the COVID pandemic, the rejection of science, none of these things can be solved by burying our heads in the sand. We’ve always believed problems can be solved through reason and action, not faith and prayer. It’s what we’ve been writing about since the band started.”

Seit ihrer Gründung vor 40 Jahren setzen sich Bad Religion für den Kampf gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit ein. Das aktuelle Studioalbum Age Of Unreason, das im Mai 2019 auf Epitaph erschien, stieg auf dem achten Platz der Album-Charts ein.