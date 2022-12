Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: diverse Verlosungen zu Konzertkarten laufen noch bis zum 26.12.2022

Wir haben dieses Jahr das erste Mal am Adventskalender eine Erweiterung vorgenommen. Unter dem Titel Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“ könnt ihr separat und gezielt an Verlosungen diverser Konzerte fürs nächste Jahr teilnehmen.

Dafür haben wir folgende Partner gewonnen:

Schlachthof (Wiesbaden), m2 mediaconsulting, Starkult, Metal Clash, Factory (Magdeburg)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“:

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für das Metal Clash am 21.01.2023 in der Factory in Magdeburg (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für das Tolminator Festival vom 25.07. – 29.07.2023 in Tolmin (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: zweimal 2 Tickets für das The Amity Affliction + Support Konzert am 22.01.2023 im Schlachthof in Wiesbaden (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: zweimal 2 Tickets für das Alestorm & Gloryhammer + Support Konzert am 27.01.2023 im Schlachthof in Wiesbaden (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: zweimal 2 Tickets für das Kissin‘ Dynamite + Support Konzert am 06.01.2023 im Schlachthof in Wiesbaden (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für ein Heavysaurus Konzert der „Kaugummi Ist Mega!“ Tour 2023: (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für die „Rock Of Ages“ Tour, die im April 2023 startet (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für die Rock Meets Classic 2023 „The Greatest Rock Hits“ Tour (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für ein Knorkator Konzert der „Sieg Der Vernunft“-Tour (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für ein Konzert der Accept „Too Mean To Die“ Tour 2023 (zur Verlosung geht es HIER!)

Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für ein Mono Inc. Konzert der Ravenblack Tour 2023 (zur Verlosung geht es HIER!)

Euer Time For Metal Team