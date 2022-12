Punk Rock Factory: kündigen neues Album und große UK-Tour an

Die Band über das neue Album:

„Unser neues Album It’s Just A Stage We’re Going Through ist eine Punkrock-Hommage an Bühne und Leinwand und unserer Meinung nach unser bisher bestes Werk. Wir haben bei unseren früheren Alben festgestellt, dass Disney eine treue Kultanhängerschaft hat, und Musical-Fans sind da nicht anders. Diesmal wussten wir, dass wir etwas Neues wagen und unser Spiel verbessern mussten. Denn wer liebt nicht ein Musical?

Das gesamte Album wurde in unserem eigenen Studio, liebevoll The Sausage Factory genannt, in Cwmbran, Wales, arrangiert, aufgenommen und gemischt.“

Tracklist:

1. Rewrite The Stars

2. You’ll Be Back

3. Waving Through A Window (ft. Jeff Stinco – Simple Plan)

4. December, 1963 (Oh What A Night!)

5. Defying Gravity

6. I Dreamed A Dream

7. City Of Stars

8. Mamma Mia

9. Shallow

10. You’re The One That I Want

11. I Will Follow Him

Die energiegeladenen Punkrock-Kraftpakete Punk Rock Factory machen sich Arbeit mit ihrer speziellen Art von Punk-Covern.

Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums im Jahr 2019 haben sich Punk Rock Factory online eine riesige Fangemeinde erspielt. Ihr 2020 veröffentlichtes zweites Album A Whole New Wurst, das aus klassischen Disney-Covern besteht, erreichte Platz 48 der offiziellen Album-Download-Charts und wurde mehrfach von BBC Radio 2 gespielt.

Die Band spielte ihre erste Liveshow auf dem renommierten Bloodstock Festival im Jahr 2021, gefolgt von einer fast ausverkauften UK-Tournee, einem ausverkauften Publikum beim Slam Dunk und Download Festival und bereitet sich nun auf ihre zweite Headline-Tournee im Jahr 2023 vor, bei der sie unter anderem als Headliner bei der Nottingham Rock City auftreten werden, wobei alle Termine ausverkauft sein werden. Die Band bringt regelmäßig besondere Gäste in ihre Musik mit ein, darunter Jessica Darrow (Encanto), Jaret Reddick (Bowling For Soup), Jeff Stinco (Simple Plan), Spencer Charnas (Ice Nine Kills), Adrian Estrella (Zebrahead) und viele mehr. Jetzt, mit ihrem sechsten Studioalbum It’s Just A Stage We’re Going Through – einer Punkrock-Hommage an Bühne und Leinwand – ist die Band bereit, weiterhin neue Territorien zu erobern und ihre Fangemeinde weltweit zu vergrößern und zu beweisen, dass PRF viel mehr sind als nur eine Coverband.

https://www.facebook.com/punkrockfactory