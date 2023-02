Punk Rock Factory: veröffentlichen Single mit Video „You’ll Be Back“ aus Musical „Hamilton“

Die Pop-Punk-Kraftpakete Punk Rock Factory haben ihre neueste Single mit Video veröffentlicht, ein Cover des bekannten Hits You’ll Be Back aus dem weltweit gefeierten Musical Hamilton. Der Track ist auf ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album It’s Just A Stage We’re Going Through enthalten, einer 11-Song-Sammlung an Songs aus Musicals, die am 31. März erscheinen soll.

Die Band sagt dazu:

„Als wir You’ll Be Back von Hamilton hörten, wussten wir absolut, dass es auf das Album muss. Es ist zu gleichen Teilen unheimlich und liebenswert und bereits eine Mitsinghymne, die darum bettelt, ein Rockhit zu werden!

Wir haben mit Sitcom Soldiers für dieses Musikvideo zusammengearbeitet und in ihrem Studio in Bolton gedreht. Es ist das erste Mal, dass wir ein neues Team zusammengebracht haben und das Video nicht selbst als DIY erstellt haben. Wir hatten auch großen Spaß daran, uns in königlichen Outfits zu verkleiden. Außerdem wird man feststellen, dass uns im Video ein Bassist fehlt… Benjs erstes Kind wurde tatsächlich zwei Tage vor dem Dreh geboren, also musste er diesen leider verpassen!“

Seit ihrer ersten Selbstveröffentlichung im Jahr 2019 haben Punk Rock Factory stetig eine kolossal wachsende Online-Fangemeinde gewonnen. Die kulturellen Sensationen haben bereits über 26 Millionen Streams auf Spotify und 5,1 Millionen Likes auf TikTok, mehr als 250.000 Follower auf Instagram und über 11 Millionen Views auf YouTube. Keine leichte Aufgabe für eine Band, von der du noch nie gehört hast (bis jetzt)!

Schaut euch hier das offizielle Video zu You’ll Be Back an:

Der Track ist ab sofort auch auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.