Fagus: haben mit „Neptun I“ die erste Single aus ihrem Debütalbum veröffentlicht

Neptun I ist die erste Single aus Inter – dem Debütalbum des deutschen Black Metal-Quartetts Fagus. Es erscheint am 10. März 2023 auf CD und auf allen gängigen digitalen Formaten.

Inter bietet sechs epische Klagelieder mit einem unheimlich hypnotisierenden Ambiente. Die Songs und Arrangements sind akribisch miteinander verwoben; viel Zeit und Mühe wurde in einen umfangreichen Vorproduktionsprozess investiert, in dem das Material vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Version einer umfassenden Transformation unterzogen wurde. Als Fagus das Studio betraten, hatten sie daher ein kristallklares Verständnis davon entwickelt, was sie erreichen wollten, und konnten einen vollständigen Tunnelblick initiieren.

Die Band sagt:

„Der Weltraum wird oft mit einer abstoßenden und trostlosen Unendlichkeit in Verbindung gebracht, die einen kontinuierlichen Verfall erleidet, der von den Regeln der Mathematik und Physik angetrieben wird. Der Song Neptun I ist ein Gegenargument dazu und erzählt eine Geschichte von Gemeinschaft und Verbundenheit in einem scheinbar leblosen Kosmos. Dass alles zu Ende geht – das Hauptthema von Neptun I – wird durch ein melancholisches und Midtempo-Instrumentalarrangement vorgegeben, das mit den wogenden Klängen von Intro und Outro beginnt und endet.“

Fagus haben sich um das Jahr 2010 in München gegründet. Nachdem sie einige lokale Konzerte gegeben hatten, nahmen sie fünf Lieder für eine Mini-CD namens Urgewalt auf. Seitdem arbeiten sie an ihrem Debütalbum – sie stellen sich das Ganze vor, komponieren die Musik und fügen alles zusammen. Fagus gingen im Juni 2020 in die Iguana Studios und arbeiteten mit Unterbrechungen bis zum Sommer 2021. Nach Abschluss der Studiosession kreuzten sich ihre Wege mit dem schwedischen Label Silent Future Recordings.

https://www.facebook.com/Fagus.Metal

https://fagusofficial.bandcamp.com/releases