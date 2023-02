Xalpen: veröffentlichen „Moon-Woman“, die erste Single des neuen Albums

Für Xalpen ist es endlich an der Zeit, ihr neues Album The Curse Of Kwányep zu enthüllen. Moon-Woman (Kre‘-Naa) ist eine eindringliche Geschichte einer mythologischen Matriarchin der Selk’nam-Mythologie, die in Feuerland praktiziert wird. Wie immer liefern Xalpen ihren rohen Black-Metal-Sound, kanalisieren rituelle Schwingungen innerhalb der Dunklen Magie und gehen auf eine spirituelle Reise durch alte okkulte Traditionen. Moon-Woman (Kre‘-Naa) weicht nicht von diesem unheiligen Weg ab. Alvaro Lillo/Tarem-Keláash sagt über den Song:

„Die Idee hinter und in Moon-Woman ist es, den großen metamorphen Geist von Kre‘ und den dunklen Facetten der alten Schamanen der südlichen Breiten respektvoll zu ehren und an vergessene Zeiten und die Erinnerungen jeder Selk’nam-Frau zu erinnern, die in dieser mythischen Ära der Transformation (und epischen Legenden) durch die Hand von Männern getötet wurde, um vergleichende Merkmale ihrer Mythologie mit verschiedenen ethnischen Gruppen, Kulturen, Traditionen und den okkulten Aspekten verschiedener Religionen und magischer Strömungen zu kombinieren.“