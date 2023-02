Untamed: veröffentlichen erste Single „Out Of Control”

Out Of Control ist die erste Single von Untamed aus Augsburg. Am nächsten Freitag ist Release, das Album ist bereits in Planung.

Untamed! Die drei Jungs aus Süd-Deutschland bringen mit ihrer ersten Single Out Of Control den aggressiven „US-Rocksound“ zurück. Hooks zum Mitschreien, laute Instrumente und eine ehrliche Message, die durch eine einzigartige kratzige Stimme perfekt in Szene gesetzt wird, machen die vielschichtige Rockband so besonders. Untamed kombinieren Einflüsse von Nirvana, Nickelback oder auch Metallica zu einem einzigartigen Sound. Lass das Monster aus dir, um dem Alltagstrott und der Eintönigkeit des Lebens zu entfliehen. Bleib dir selbst treu, verstell dich nicht für andere und sei immer du selbst. So ist die Band. Und davon handelt dieser Song.

Am 10.02.2023 erscheint Out Of Control auf dem Label Hicktown Records

Laute Gitarren – Drums – Bass und eine vielseitige Stimme!

Mehr benötigt das Vollpower-Trio nicht für einzigartigen Rock-Sound. Inspiriert vom Hard Rock gehören unter anderem auch Nirvana und Metallica zu den Einflüssen der Band. Seit Gründung im November 2019 haben die Augsburger nur ein Ziel vor Augen: Die Welt mit ihrem explosiven Rock zu erobern. Nigel, Danny und Flams sind nicht nur auf der Bühne eine Einheit, auch sonst sind sie wie Brüder nicht zu trennen.

Durch Dave Grohl das Schlagzeug entdeckt, stellt das laute Spiel von Flams das Grundgerüst für den aggressiven Charakter von Untamed. Mit spürbarem Druck treiben heavy Basslines von Danny den Rhythmus voran. Nigels gefährlicher Gitarrensound gepaart mit seiner energiegeladenen Stimme vollendet somit die Einzigartigkeit der Band.

“Take Me To Paradise”

Mit den englischen Texten nehmen die Jungs von Untamed kein Blatt vor den Mund. Sie erzählen aus persönlichen Ereignissen und übermitteln ehrliche Emotionen, Leidenschaft und Energie – die wirklich jeden an die Wand blasen!

Untamed – Do It Fucking Loud!

https://www.facebook.com/Untamedrockband