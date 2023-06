Untamed: präsentieren mit „Take Me To Paradise“ die erste professionelle Video-Single

Untamed! Die drei Jungs aus Süddeutschland bringen den aggressiven „US-Rocksound“ zurück. Hooks zum Mitschreien, laute Instrumente und eine ehrliche Message, die durch eine einzigartige Stimme perfekt in Szene gesetzt wird, machen die vielschichtige Rockband so besonders. Die Augsburger kombinieren Einflüsse von Nirvana, Nickelback oder auch Metallica zu einem unverkennbaren Sound.

Heute veröffentlichen sie mit Take Me To Paradise die erste professionelle Video-Single. Der Song thematisiert Drogenmissbrauch mit einem kurzzeitigen Höhenflug, welcher nicht selten in einer langen, dunklen und tödlichen Sucht endet. Die Bilder des Videos gehen unter die Haut.

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: