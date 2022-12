Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für das Metal Clash am 21.01.2023 in der Factory in Magdeburg

Time For Metal, das Metal Clash und die Factory in Magdeburg in Wiesbaden verlosen im Zuge des Time For Metal Adventskalender 2022 „Ticket Special“ einmal zwei Tickets für das Metal Clash am 21.01.2023 in der Factory in Magdeburg.

Metal Clash 2023

Am 21.01.2023 findet in der Magdeburger Factory eine weitere Metal Clash Veranstaltung statt. Seit 2006 gibt es das Metal Clash als Konzertreihe und auch 2023 geht es weiter. Das Team hat sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Am 21.01.2023 holen Torturized ihre Release-Show zum Album Aftermath nach!



Datum: 21.01.2023 –

Ort: Factory Magdeburg

Beginn: 18:30 Uhr (Einlass)

Link: https://www.facebook.com/events

Bands:

Voltage 101 – Hard Rock / Metal aus Magdeburg

Nospheratu – Death Metal Deathgrind aus Osterwieck

Faces Of Fear – Black Metal / Dark Metal aus Magdeburg

Virocracy – Progressive Death Metal aus Stuttgart

Torturized – Death Metal aus Magdeburg Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 26.12.2022!

Time For Metal, das Metal Clash und die Factory wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 26th of December 2022 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

