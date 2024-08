Seether: haben neue Single & Lyricvideo für „Illusion“ veröffentlicht

Im Vorfeld der Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums The Surface Seems So Far im nächsten Monat veröffentlichen Seether ihre neue Single Illusion. Hier könnt ihr die neue Single anhören:

“Illusion is one of the highlights for me on this album”, sagt Bassist Dale Stewart. “With its hypnotic opening riff chugging away like industrial machinery, the haunting melodies in the chorus and the all-out intensity of the bridge, I feel this song is a step forward for us whilst simultaneously being Seether through and through. I hope everyone enjoys it as much as I do.“

Illusion folgt auf die US-Top-10-Rocksingle Judas Mind, die sich in den Radios schnell durchgesetzt hat und derzeit auf Platz 7 der Mediabase Active Rock Charts und der Billboard Mainstream Rock Airplay Charts steht und einen weiteren Chart-Topper für Seether anpeilt.

Seether feierten kürzlich einen weiteren beeindruckenden Meilenstein in ihrer jahrzehntelangen Karriere, als Pandora die Band mit einer Billionaire Plaque auszeichnete, die an die über 4 Milliarden Streams auf der Plattform erinnert. Die Band wurde mit der Plakette bei ihrer Sirius XM Octane Session in Nashville von Pandoras Director of Music Programming Chris Patyk überrascht. Hier klicken, um die Live-Performance von Judas Mind aus der Octane-Session zu sehen.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: