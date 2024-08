Im Kopf Des Bösen – Ken Und Barbie

Fazit

Mich persönlich hat Der Sandmann erreicht und gleiches gilt für Ken Und Barbie. Die Kombination aus Bestseller-Autorin Petra Mattfeldt und dem erfahrenen Profiler Axel Petermann ist eine Bereicherung für das Krimi- und Thriller-Genre. Das Duo verfügt über eine ganz eigene Handschrift und kann die realen Fälle ebenso authentisch wie dramatisch rüberbringen. Die Schnittstelle zwischen informativem Sachverstand und der mitreißenden Handlung wird in einen glaubhaften Realitätszustand versetzt. Auf Deutsch: Der Leser wird in den Fall förmlich mit hineingezogen, als würde er als Außenstehender an einem Fall den Ermittlern über die Schultern blicken dürfen. Der Spagat zwischen Buch und Realität gelingt mit einer fast schon schockierenden Leichtigkeit, was einmal mehr beweist, dass unsere teils bösartige Gesellschaft noch immer die besten Drehbücher schreibt.