Seether: feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums „Disclaimer“ mit einer erweiterten Neuauflage

Craft Recordings veröffentlicht zum 20-jährigen Jubiläum das mit Gold ausgezeichnete Debütalbum Disclaimer von Seether. Die erweiterte Neuauflage ist als 3-LP- oder 2-CD-Set sowie digital ab 20. Januar 2023 erhältlich. Diese Deluxe Edition enthält das ursprüngliche 12-Track-Album mit Hits wie Gasoline, Fine Again oder Driven Under sowie eine bisher unveröffentlichte Liveshow aus dem Hampton Beach Casino in New Hampshire von 2003. Abgerundet wird das Bonusmaterial zudem durch eine seltene akustische Live-Coverversion von Nirvanas Something In The Way aus dem Jahr 2002, die zuvor nur als B-Seite veröffentlicht wurde.

Die 3-LP-Edition erscheint in einem Deluxe-Dreifach-Gatefold-Schutzumschlag. Beide physischen Formate enthalten zudem neue Linernotes von Katherine Turman, einer gefeierten Musikjournalistin, Produzentin und Co-Autorin von Louder Than Hell: The Definitive Oral History Of Metal.

Seether, zunächst noch unter dem Namen Saron Gas bekannt, wurden 1999 in Pretoria, Südafrika, gegründet. Seither begeistern sie ihre Fans mit einer Mischung aus Metal und Grunge. Nicht lange nach der Veröffentlichung des nur in Südafrika erhältlichen Albums Fragile wurde Wind-Up Records auf die Band aufmerksam und holte das Trio in die USA, um ihr internationales Debüt Disclaimer aufzunehmen. In den turbulenten Wochen zwischen den Vorproduktionen in New York City und den Aufnahmen in Los Angeles nannte sich die Band um in Seether – in Anlehnung an den gleichnamigen Song von Veruca Salt. In dieser Zeit wechselte auch der Schlagzeuger, sodass Cohoe von Josh Freese ersetzt wurde. Innerhalb von vier Monaten nahmen Seether mit dem Produzenten Jay Baumgardner (Bush, Shinedown, Papa Roach) neues Material sowie sieben ausgewählte Stücke von Fragile auf. Disclaimer wurde im August 2002 veröffentlicht und schließlich mit Gold ausgezeichnet. Das Debütalbum enthielt bereits drei der größten Hits der Band: Driven Under, Gasoline und Fine Again. Der Song Fine Again führte die Billboard Active Rock Charts an, landete auf Platz 61 der Billboard Hot 100 und erreichte die Top Ten der Hot Modern Rock Tracks und Hot Mainstream Rock Tracks Charts. Das Lied wurde auch in den Videospielen Madden NFL 2003 und 1080° Avalanche verwendet und erschien später in dem 2018 erschienenen Film Boy Erased. Die dritte Single Gasoline erreichte Platz 8 der Hot Mainstream Rock Tracks und ist nach wie vor einer der größten Hits von Seether, während die Videos zu allen drei Songs regelmäßig auf MTV2 ausgestrahlt wurden. Auch die Kritiker anerkannten die damals junge Band, so verglich der Rolling Stone Seether mit Grunge-Helden wie Pearl Jam oder Nirvana und lobte die „mitreißende Katharsis“ der Gruppe.

Diese Katharsis könnte sicherlich das erste Jahr der Band in Amerika zusammenfassen. Diese Übergangszeit war zwar nicht einfach, aber sie brachte Seether auf einen produktiven und äußerst erfolgreichen Kurs. In den Linernotes schreibt Katherine Turman hierzu: „Aus den Streitigkeiten im Privatleben der Bandmitglieder und den Schwierigkeiten, sich im für sie neuen Musikgeschäft zurechtzufinden, entstanden unauslöschliche Songs und ein Sound, der eine Karriere begründen sollte. Dazu kam noch der Stolz einer ganzen Nation: Als Seether nach Disclaimer nach Südafrika zurückkehrten und dort spielten, war man ihnen dankbar, weil sie im Grunde die erste südafrikanische Rockband waren, die außerhalb der Landesgrenzen erfolgreich war.“

Und so erinnert sich Morgan im Gespräch mit Turman: „Wenn es jemals einen kleinen Motor gegeben hat, der allen Widrigkeiten zum Trotz alle möglichen Hindernisse überwinden konnte, dann ist das der Rekord …. Wir haben es geschafft, alles zu überwinden.“ Und Stewart fügt hinzu, dass die Band „sehr stolz auf Disclaimer ist. Die Platte hat uns in vielerlei Hinsicht bekannt gemacht, und sie enthält viele Songs, die wir geschrieben haben, als wir noch sehr jung waren …. Wir sind sehr stolz auf dieses Album.“

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung nahm die Band die Songs von Disclaimer mit dem 2004 erschienenen Album Disclaimer II wieder auf. Neben anderen Überarbeitungen interpretierte Morgan Broken als Duett mit Evanescence-Frontfrau Amy Lee neu. Der als Single veröffentlichte Song wurde ein Top-20-Hit in den USA und ein Top-5-Hit in Australien, Neuseeland und Belgien, während Disclaimer II das erste mit Platin ausgezeichnete Album der Band in Amerika wurde.

In den darauffolgenden Jahren haben Seether sich ein weltweites Publikum erobert und bislang acht erfolgreiche Studioalben veröffentlicht, darunter die mit Platin ausgezeichneten Alben Karma And Effect (2005) und Finding Beauty In Negative Spaces (2007). Auf der Billboard All-Time Mainstream Rock Artist Roundup, einer Liste, die sich über die 40-jährige Geschichte der Charts erstreckt, platzierten sich Seether gleichrangig mit Aerosmith auf Platz 7. Seether veröffentlichten vier Top-Ten-Alben in den Billboard 200 sowie 17 Charts-Singles, darunter Let You Down von 2017, Words As Weapons von 2014 oder Tonight von 2011. Auf dem Weg zum Erfolg hat das Quartett, nun aus Morgan, Stewart, Schlagzeuger John Humphrey und Gitarrist Corey Lowery bestehend, nie an Zielstrebigkeit, Hingabe zur Musik und dem Engagement für seine Fans nachgelassen. Das gilt auch für das jährliche Rise Above Fest, das die Band 2012 ins Leben rief, um das Bewusstsein für Selbstmordprävention und psychische Erkrankungen zu schärfen. Im Jahr 2020 veröffentlichten Seether ihr gefeiertes, nunmehr achtes Studioalbum Si Vis Pacem, Para Bellum (If You Want Peace, Prepare for War), während ein Jahr zuvor zum 20-jährigen Bestehen die Compilation Vicennial – 2 Decades Of Seether (Craft Recordings) erschien. 2021 wurden Seether in die beliebte Ausstellung Right Here Right Now der Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, die sich mit der Entwicklung der Rockmusik beschäftigt. Right Here Right Now hilft den Fans zu entdecken, wie Bands wie Seether oder Künstler wie Billie Eilish, Lady Gaga, Harry Styles und Taylor Swift das neue Jahrtausend beeinflusst haben.