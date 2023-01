Dropkick Murphys veröffentlichen eine neue Version ihres Songs „Cadillac, Cadillac (feat. Sammy Amara of Broilers)“! Der Song ist Teil der am Freitag 13.01.2023 erscheinenden Expanded Edition (digital only) ihres letzten Albums This Machine Still Kills Fascists.



Neben der neuen Version von Cadillac, Cadillac wird die Expanded Edition außerdem drei Liveversionen beinhalten. Dabei sind neben Sammy Amara ebenfalls Even Felker von Turnpike Troubadours und Jaime Wyatt dabei.



Die Band befeuert damit die Vorfreude auf die anstehende Europatournee: