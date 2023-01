Civic: veröffentlichen am 10.02.2023 ihr zweites Album „Taken By Force“

Civic aus Melbourne veröffentlichen am 10. Februar ihr zweites Album Taken By Force über ATO.



Blood Rushes ist die dritte Single und folgt auf End Of The Line und Born In The Heat.





Die neue LP läutet ein aufregendes neues Kapitel für die Band ein. Civic entschieden sich dafür, das Album innerhalb einer Woche in der Landschaft von Castlemaine aufzunehmen, wobei Rob Younger von der australischen Punk-Band Radio Birdman als Produzent fungierte.



Gemischt und gemastert von einer weiteren australischen Punk-Legende, Mikey Young (Total Control, Eddy Current, Sonny & the Sunsets), setzen Civic auf Taken By Force ihr kunstvolles Ausleben existenzieller Ängste vor eine Kulisse aus rasenden Riffs, thrashigen Rhythmen und schreienden Vocals. Sie verwischen freudig die Grenze zwischen wütender Katharsis und ungezügeltem Spaß.