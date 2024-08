Doro: lädt ein zur „Metal Queen Metal Cruise“ am 31.05.2025

„Hey ihr Höllenhunde, seid ihr bereit?! Bald heißt es „alle Mann an Deck“ und ab in die Wanten, um Segel zu setzen für meine erste Metal Queen Metal Cruise!

Wir erobern am 31. Mai 2025 die heimischen Gewässer, und ich brauche euch alle, damit das Schiff ordentlich auf Kurs kommt. Natürlich ist genug Rum an Bord – also: Leinen los, und ab geht´s am 31.05. um 17:30 Uhr in Köln.“

Das Motto für „Kapitänin“ Doro und ihre Band: Volldampf voraus!

„Wir spielen auf dieser Cruise ein Best-Of Set“, erklärt Doro, „mit vielen alten Schätzen.“

Dazu gibt es exklusives, limitiertes Cruise-Merchandise und einen Support Act, der das Schiff schon mal auf Betriebstemperatur bringt.

Sei dabei, wenn Doro und ihre Band den „Dampfer“ mit 1.500 Fans in ein Heavy Metal Schiff erster Klasse verwandeln!

Jetzt Tickets für die Doro Cruise auf der RheinMagie sichern:

Normale Tickets 69,- (Einlass: 17:30 Uhr)

VIP Tickets 89,- Early Entry (17:00 Uhr) und Gift Bag