The Commoners: haben neue Single „Gone Without Warning“ veröffentlicht

Am Freitag, den 10. Mai, war es so weit: Die kanadische Roots- und Rockband The Commoners verkündete voller Freude die Veröffentlichung ihrer fünften Single Gone Without Warning. Dieser Track folgt auf den Erfolg ihrer vorherigen Hits wie Devil Teasin‘ Me, The Way I Am, Too Soon To Know You und See You Again. Die Spannung steigt weiter, denn Gone Without Warning ist ein Vorgeschmack auf ihr mit Hochspannung erwartetes drittes Studioalbum Restless, das am Freitag, den 5. Juli 2024, von Gypsy Soul Records veröffentlicht wird.

Gone Without Warning ist auf allen führenden Streaming-Plattformen verfügbar und verspricht eine mitreißende Feier der fortwährenden musikalischen Reise von The Commoners. Ein düsteres Riff entfacht das Feuer von Gone Without Warning und katapultiert die Band in einen Song, der vor Energie nur so strotzt. Der emotionale Gesang von Chantal Williams im Refrain wird durch die harmonischen Stimmen von Bassist Ben Spiller und Schlagzeuger Adam Cannon noch verstärkt.

Nach einem ereignisreichen Jahr 2023 mit intensiven Aufnahmesessions und einer erfolgreichen UK-Tournee an der Seite des Grammy-nominierten Duos Samantha Fish und Jesse Dayton haben The Commoners ihre Position als unverzichtbare Künstler gefestigt.

Mit der Veröffentlichung von Restless kehrt das Quintett im Jahr 2024 auf die Bühne zurück. Sie haben bereits zahlreiche Festivals in Großbritannien und der EU fest im Blick, darunter das Made of Stone, Steelhouse und Moulin Blues Festival. Vom Sound der Lautsprecher bis zur Energie auf der Bühne ist eines gewiss: The Commoners führen eine Party-Rock-Renaissance an, zu der das Publikum herzlich eingeladen ist.

Als natürliche Weiterentwicklung ihres 2022er Albums Find A Better Way gewährt das kommende Album Restless einen Blick hinter die Kulissen des Erfolgs und enthüllt die mühsamen Routinen und zerrissenen Emotionen, die sich hinter der glamourösen Ästhetik einer aufstrebenden Rockband verbergen. Das neue Album, aufgenommen bei RHC Music in Toronto, präsentiert introspektive Stücke im langsameren Tempo neben mitreißenden Hymnen und zeichnet das Porträt einer hart arbeitenden Gruppe, die ein klassisches Genre wiederbelebt.

„Wie bei unserem letzten Album wollten wir alten und neuen Südstaaten-Rock auf eine Weise miteinander verbinden, die den kanadischen Wurzeln der Band gerecht wird. Indem wir die Soul- und Rock-Elemente von The Black Crowes und die Southern-Blues-Rock-Untertöne von The Allman Brothers mit einem Produktionsstil, der an Blackberry Smoke und Rival Sons erinnert, verbunden haben, haben wir einen authentischen Sound entwickelt, der sich klanglich mit einigen unserer Lieblingsplatten aus all diesen Musikgenres vergleichen lässt.“ – Ross Hayes (Produzent)

Restless Tracklist:

1. Devil Teasin’ Me

2. Shake You Off

3. The Way I Am

4. Restless

5. Gone Without Warning

6. Who Are You

7. Body And Soul

8. See You Again

9. Too Soon To Know You

10. All That We Have

