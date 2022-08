The Commoners: neue Single “Too Much” aus dem Album “Find A Better Way“

Die kanadische Classic Roots- / Southern-Rock-Band The Commoners veröffentlicht mit Too Much die zweite Single aus dem kommenden Album Find A Better Way (04.11. Gypsy Soul Records).

The Commoners sind eine vierköpfige Roots-Rock-Band aus Toronto, Kanada, deren Sound aus dem eichenen Bauch eines Whiskeyfasses kommt.

Die neun Songs, die als „klassische Rock’n’Roll-Affäre“ beschrieben werden, nehmen den Hörer mit auf eine klangliche Reise durch das Leben der Band, von den staubigen Straßen des ländlichen Ontario bis zu den hellen Lichtern der Großstadt.

Die vierköpfige Band aus Toronto bietet ihre eigene Mischung aus Rock’n’Roll, Südstaaten-Blues und Roots-Musik und ist bekannt für ihre energiegeladenen Riffs, den gefühlvollen Gesang und die reichen Harmonien. Das Ergebnis ist ein authentisches Rockerlebnis im Stil der Südstaaten.

Man denkt an Black Crowes, The Georgia Satellites, BlackberrySmoke, Lynyrd Skynyrd, Rivals Sons …

Die Gruppe wurde im Laufe eines Jahrzehnts zusammengeschustert, wobei sie zahlreiche Hindernisse überwinden musste, um die heutige Formation zu bilden: Chris Medhurst (Gesang/Gitarre), Ben Spiller (Bass), Ross Hayes Citrullo (Leadgitarre) und Adam Cannon (Schlagzeug). The Commoners, die oft von ihrem Freund, dem Organisten Miles Evans-Branagh, unterstützt werden, haben einen gemeinsamen Traum: Musik zu schreiben, aufzuführen und zu verbreiten, die eine authentische Verbeugung vor den Größen ist, die vor ihnen den Weg geebnet haben.

„Das neue Album verkörpert authentisch die Rock’n’Roll-, Soul- und Bluesrock-Erfahrung“, sagt der Leadsänger der Band, Chris Medhurst. „Das ist etwas, das wir wirklich zurückbringen wollten. Das sind die Wurzeln. Das ist es, was wir uns anhören.“

„Die Black Crowes sind ein wichtiger Einfluss für uns“, sagt Medhurst. „Derek Trucks, Marcus King, Led Zeppelin und auch die Allman Brothers Band. Das sind die Bands, die wir auf unseren Ärmeln tragen, während wir danach streben, unsere eigene Musik und unseren eigenen Sound zu kreieren.“

Find A Better Way ist ein Album, das vom ersten Ton an Aufmerksamkeit verlangt. Die Eröffnungszeilen „If I scream at the top of my lungs, and stamp my feet, ‚til the floor comes undone“ lassen sofort erahnen, dass ein wilder Ritt bevorsteht. Das Album wurde von Ross Hayes Citrullo, dem Gitarristen der Band, bei RHC Music in Toronto aufgenommen und produziert. Ross arbeitete mit dem ausführenden Produzenten Renan Yildizdogan zusammen, um die perfekte Balance zwischen neuen und alten Aufnahmeverfahren zu finden. Das Ziel war es, etwas zu schaffen, das sich neu und originell anfühlt, aber dem Zielpublikum des klassischen Roots- und Blues-Rocks dennoch vertraut ist.

„Die Vision war von Anfang an, alten und neuen Südstaaten-Rock auf eine Art und Weise miteinander zu verbinden, die den kanadischen Wurzeln der Band gerecht wird“, erklärt Citrullo. „Indem wir die Soul- und Rockelemente der Black Crowes und die Südstaaten-Bluesrock-Untertöne der Allman Brothers mit einem Produktionsstil, der an Blackberry Smoke und Rival Sons erinnert, verbunden haben, haben wir einen authentischen Sound entwickelt, der sich klanglich mit einigen unserer Lieblingsplatten aus all diesen Musikgenres vergleichen lässt.“

Die lyrischen Themen des Albums bohren sich in die Essenz der Menschheit: Liebe, Bedauern, Ehrgeiz und Angst. The Commoners umkreisen die ewige Herausforderung von Zweifel und Verlangen und versetzen sich in die Lage des Durchschnittsbürgers. Und das Ergebnis? Neun Tracks, die als Trost und Begleiter durch alle Irrungen und Wirrungen des Lebens fungieren, mit melodiösen Soli, hochfliegenden Orgeln und einer druckvollen Rhythmusgruppe, die die Botschaften nach Hause bringt.

Schlagzeuger Adam Cannon sagt: „Bei Musik geht es, wie bei so vielem im Leben, um den Austausch von Energie“, und The Commoners machen mehr als einen fairen Handel. Die Band ist bestrebt, ein eindrucksvolles, denkwürdiges und geradezu berauschendes Live-Erlebnis zu bieten, das ihre aufgenommenen Werke genau widerspiegelt, und nimmt den Zuhörer mit zu temperamentvollen Refrains und Gruppengesängen, bevor sie ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn er einen Schuss von etwas Sanftem braucht. Man kann davon ausgehen, dass man völlig zufrieden, schweißgebadet und mit Herzklopfen nach Hause geht, eine gute Zeit ist garantiert – genau das, was wir alle brauchen.

The Commoners haben sich eine Handvoll der besten Musiker Torontos ins Boot geholt, um ihre Platte zum Leben zu erwecken. Für den Titeltrack Find A Better Way holte sich die Band den Keyboarder Jeff Heisholt (The Trews) ins Boot, der eine kultige Orgelspur einspielte. Für den Rest des Albums hat der Keyboarder Miles Evans-Branagh Orgel, Klavier und Rhodes gespielt.

Um Ben und Adam als Backgroundsänger zu begleiten, holten sich The Commoners drei der besten Backgroundsängerinnen Kanadas. Tash Lorayne und Shezelle Weekes (The Arkells) sowie Chantal Williams (The Commoners).

The Commoners luden auch die lokale Legende Michael Eckert ein, sein Pedal Steel-Talent bei I Won’t und Alive zur Verfügung zu stellen. Als Sahnehäubchen setzte der renommierte Multi-Instrumentalist Ben Healey den Deadlines ein Gitarrensolo auf, das den größten Stadien der Welt würdig war. Obwohl diese Songs alle von The Commoners geschrieben wurden, machen die Beiträge dieser erstaunlichen Gastmusiker das Album zu etwas Besonderem.

„Jedes Mal, wenn wir einen externen Musiker ins Studio holten, brachten sie ihre eigenen, einzigartigen Instinkte und Interpretationen der einzelnen Songs ein. Das hat dazu beigetragen, dass sich das Album zu einem gemeinschaftlichen Kunstwerk entwickelt hat, das uns bei jedem Hören aufs Neue überrascht.“

