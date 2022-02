The Oklahoma Kid: veröffentlichen neue Single / Video „Come Undone“ vom kommenden Album „Tangerine Tragic“

The Oklahoma Kid – ein modernes Metal-Erlebnis. Bekannt für ihren ganz eigenen Genre-Mix, scheut sich das Avantgarde 5-Piece nicht, Grenzen und alte Konventionen zu brechen und zu überschreiten.

Nach ihren erfolgreichen Singles Pale Tongue‘ & ‚Melt Into You veröffentlicht The Oklahoma Kid heute ihre heftige neue Single Come Undone vom kommenden Album Tangerine Tragic, das am 03.06.2022 erscheinen soll.

Schaut euch Come Undone jetzt an https://theoklahomakid.lnk.to/comeundone

Jetzt Tangerine Tragic als CD, limitiertes farbiges Vinyl und Bundles im Arising Empire Shop und bei Impericon vorbestellen https://arisingempire.com/tangerinetragic

Nach ihrem erfolgreichen Debütalbum Solarray von der globalen Pandemie getroffen, konzentrierten sich The Oklahoma Kid auf das Schreiben neuer Musik mit einem einfachen Ziel vor Augen, sich selbst zu übertreffen und jedem Fan etwas zu begehren – Tangerine Tragic.

Tangerine Tragic ist eine Platte, die auf den Stärken von Solarray aufbaut. Es spielt mit neuen Ideen und Konzepten, kommt sanft wie eine Brise und folgt mit der Wucht einer Abrissbirne. Produziert wurde Tangerine Tragic von Jan Kerscher (Ghost City Recordings) – gemischt und gemastert von Lance Prenc (Alpha Wolf, Polaris, Dealer), der diesem Album den vollen Druck verleiht.

„Wir versuchen immer, verschiedene Einflüsse in unsere Musik zu bekommen, deshalb haben wir nach einem Produzent außerhalb unseres Genres, um neuen Input zu bekommen. Als wir uns zum ersten Mal mit Jan trafen, wussten wir, dass er ein perfekt, um unser nächstes Album aufzunehmen und zu produzieren.“ – Andreas Reinhard (Gitarre)



Tangerine Tragic Tracklist:

1. To Dance With Fire

2. Pale Tongue

3. A Velvet Feel

4. Words Like Violence

5. Replaced

6. Come Undone

7. Waldsterben

8. Dye Black To Pink

9. Melt Into You

10. Lost Purpose

11. Ohnmacht