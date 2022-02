Crossplane: veröffentlichen erste Single/Video „All Hell Is Breaking Loose“

Crossplane – the hellhounds – veröffentlichen die erste Single/das erste Video All Hell Is Breaking Loose vom kommenden neuen Album Fastlane, das am 22. April 2022 über El Puerto Records erscheinen wird.

Man merkt: Crossplane brennen förmlich auf den Release des Videos bzw. des neuen Albums

„Ein Feuerball des Rock’n’Rolls rast auf Euch zu. Heißer als die Hölle und explosiver als ein Vulkan. Wenn er Dich erwischt, gibt es kein Entkommen!“

Also ist wohl Festhalten angesagt, wenn Crossplane die Amps aufdrehen!

Seit ihrer Gründung 2009 stehen Crossplane auf allen sich bietenden Bühnen von Clubtour bis Wacken. Fastlane wird das vierte Album der Heavy Rock ’n‘ Roller sein und wird am 22.04.2022 veröffentlicht.

Vorverkaufsstart des neuen Albums ist heute. Fastlane erscheint als CD und limitierte Sammler-Fanbox.

Fastlane Tracklist:

01 – Can’t Get You Out Of My Head

02 – Make Beer Not War

03 – All Hell Is Breaking Loose

04 – Rock Out

05 – Fastlane

06 – Rock’n’Roll Will Never Die

07 – Search And Destroy

08 – Fields Of Bone

09 – Epidemic

10 – Life Is A Monster

11 – Black Is My Blue Sky

Line-Up:

Marcel ‚Celli’ Mönnig – Vocals / Guitar

Alexander ‚Alex’ Störmer – / Guitar

Andrew Barrett – Bass Guitar

Mark ‚Bridgeman’ Brückmann – Drums

Tourdates:

mit J.B.O

21.04.2022 Osnabrück, Rosenhof

22-04.2022 Bad Hersfeld, Stadthalle

23.04.2022 Lux-Alzette, Rockhal

29.04.2022 Leipzig, Hellraiser

30.04.2022 Berlin, Huxleys

06.05.2022 Hamburg, Markthalle

07.05.2022 Dresden, Reithalle

13.05.2022 Würzburg, Posthalle

14.05.2022 Stuttgart, LKA

20.05.2022 Oberhausen, Turbinenhalle

21.05.2022 Bremen, Schlachthof

27.05.2022 München, Backstage

28.05.2022 AT-Wien, Arena

Mehr Info:

www.crossplane.de/

www.facebook.com/crossplane.band