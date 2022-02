Felskinn: veröffentlichen neue Single und Video ‚Enter The Light‘

Felskinn gehen mit Enter The Light den nächsten Schritt! Nach dem gut abgefeierten 2018er Output Mind Over Matter hat Sänger und Gründer Andy Portmann 2019 ein neues Line-Up zusammengestellt, darunter Martin Rauber (Wolfpakk) und Tom Graber (ex-Crystal Ball) an den Gitarren, Ronnie Wolf (Lunatica) am Schlagzeug und sein langjähriger Bandkollege Beat Schaub am Bass. Es hat sofort klick gemacht! Felskinn spielten ein paar Dutzend Shows, Festivals und Support von internationalen Acts wie The Hollywood Vampires (feat. Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry) und Deadland Ritual (feat. Geezer Butler, Steve Stevens, Matt Sorum). Inspiriert von der Live-Energie betraten Felskinn im Mai 2021 das Studio, um mit den Aufnahmen zu Enter The Light zu beginnen. Wie für die vorherige Platte gingen sie nach Dänemark zu Jacob Hansen (Volbeat, Arch Enemy, Pretty Maids, Evergrey) zum Mixen und Mastern. Enter The Light ist ein perfektes Beispiel für eine kraftvolle, melodische, aggressive Heavy-Metal-Platte, die dennoch eine positive Botschaft und eine breite Palette an Dynamik besitzt. Heavy Riffing, eine pumpende Rhythmus-Sektion, überlebensgroße Vocals und zwölf brandneue Songs, die ein ganzes Stadion erleuchten können! Die Band freut sich sehr, ihr bestes Album herauszubringen und zu promoten und ist hungrig, die neuen Songs sowie die „Klassiker“ der letzten drei Alben live zu präsentieren.

Jetzt gibt’s das neue Video Enter The Light.

Directed by: Damian Ruchti for https://www.witwinkel.ch/

Edited by: Jim Evgenidis http://iconfilmworx.com/

Film Location: https://www.musigburg.ch/

Felskinn live:

25.03.2022 Kreuz Obermarchtal DE

26.03.2022 Böröm Pöm Pöm Oberentfelden CH

02.04.2022 District 28 Siebnen CH

08.04.2022 Sonnenkeller Balingen DE

22.04.2022 Schüür Luzern CH

23.04.2022 Metbar Lenzburg CH

29.04.2022 Sägegasse Burgdorf CH

30.04.2022 Moshpit Naters CH

03.09.2022 Wydeopenair Dornach CH

Felskinn sind:

Andy Portmann – Vocals

Martin Rauber – Lead Guitars

Tom Graber – Rhythm Guitars

Beat Schaub – Bass

Ronnie Wolf – Drums

www.felskinn.ch

www.facebook.com/felskinnmetal