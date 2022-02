Die Schweizer Melodic-Metaller Felskinn werden am 25.02.2022 ihr neues Album Enter The Light veröffentlichen. Jetzt gibt’s die Single und das Lyricvideo World Will End.

Directed by: www.andicaplazi.ch

Camera by: www.sumnersgraphics.com

Edited by: Jim Evgenidis www.iconfilmworx.com

Sidestory Actress: Isas Poleshow

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: