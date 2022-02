Freut euch auf Neues von Bluthund!

Endlich ist er da: der Track Büro Until Rente für alle Bürostuten und -hengste. Frei nach dem Motto „Arbeit macht geil“ wird das Malochen maximal zelebriert. Sidos Ackan nix dagegen. Hier wird in die Hände gespuckt und Feldbett mit ins Office geschleppt. Rap trifft Techno. Mal wieder macht der Bluthund was er will. Karoshi und mit Defi noch mal von vorn.

Guckst du hier:

www.instagram.com/bluthund_official

www.facebook.com/bluthundoffiziell