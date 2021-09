Bluthund: kündigen Album und Tour an

Uff. Schon wieder Bluthund?

Erst non stop diese Singles und jetzt auch noch ein Album PLUS Tour?!

Gefährliches Halbdissen erscheint am 28.01.2022.

Oberflächlich gefährlich und Dissen – aber nur halb.

12 Tracks Lärm und Nonsens.

Kaputter Bass, schräge Gitarren, geklaute Trap-Hats und dann doch wieder ein viel zu lautes Schlagzeug?

Songs vom wachsamen Nachbarn, über sprechende Affen bis hin zum Untergang der Menschheit?

Kann ja nur Scheiße sein.

Deichkind sagen „teilweise hat’s gegrooved“, B-Tight meint „der Beat ist doch von Usher geklaut“, Itchy finden „Slipknot hatten wenigstens gute Songs.“ und Antifuchs meint: „Genau deshalb lass ich Köter nicht in meinen Fuxxbau!“.

Bei so viel Lob muss ja was dran sein.

Also kurz mal durchskippen und tschüss.

Und die folgenden Tage der Tour bitte verplanen:

27.01.22 – München

28.01.22 – Köln

29.01.22 – Hamburg

30.01.22 – Berlin

