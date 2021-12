Die Schweizer Melodic-Metaller Felskinn werden am 25.02.2022 ihr neues Album Enter The Light veröffentlichen. Jetzt gibt’s die Single und das Lyricvideo Darkness In Your Eyes.

Video by Jim Evgenidis at Icon Filmworx http://iconfilmworx.com/

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: