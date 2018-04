THEOTOXIN haben einen ersten Teaser mit Ausschnitten der Songs „Somnus Profanus„, „Chant Of Hybris„, „Yersinia Pestis„, „Hexenflug und Teufelspakt„, „Adoration Of The Blight“ und „Stillstand“ veröffentlicht. Hier steht er zur Verfügung: https://youtu.be/fjsALTFLXZA

Vor gut zwei Wochen wurde das offizielle Video zur neuen Single „Chant Of Hybris“ veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann: https://youtu.be/nVgRTkyAe7s

Die Record Release Show wird am 12.05.2018 im Zuge des Vienna Metal Meetings in Österreich stattfinden.

Das neue THEOTOXIN Album „CONSILIVM“ erscheint am 04.05.2018 bei Massacre Records und wurde von Lukas Haidinger gemischt und gemastert. Für das Albumartwork ist ebenfalls James Quinn verantwortlich. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://massacre.lnk.to/consilivm

