PARKER MILLSAP wird am 15.06 sein drittes Full Band Album „Other Arrangements“ veröffentlichen.

Im August wird er für 2 Konzerte nach Deutschland kommen:

28.08.18 Berlin Kantine (am Berghain)

29.08.18 Hamburg Häkken

„Last night in Atlanta I saw one of the best concerts I have ever seen…It restored my faith in music.“ SIR ELTON JOHN

Seit dem Release seines von Kritikern hoch gelobten Albums „The Very Last Day“ konnte Millsap sein TV Debut bei Late Night Größe CONAN (Clip am Ende der Mail) feiern und auch einen Auftritt in dem legendären Format AUSTIN CITY LIMITS verbuchen. Elton John ist er erstmals auf dem Apple Music Festival in London begegnet mit dem er die Bühne teilen durfte. Später besuchte er dann wie oben erwähnt ein Konzert in Atlanta.

Co-Produziert wurde „Other Arrangements“ von den Grammy Preisträgern Gary Paczosa und Shani Ghandi. Sein Rock/Blues/Pop würde auch gut in das Programm eines Rock Radio Senders aus den 70ern passen.

Parker Millsap Band:

Daniel Foulks (Geige), Michael Rose (Bass), Paddy Ryan (Drums/Percussion) Sängerinnen: Odessa, Shirley and Calvin Settles, und Jillette Johnson.

“I wasn’t prepared for the wild, vast power of his voice and his

remarkable charisma.” – Ann Powers, NPR

Kommentare

Kommentare