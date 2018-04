Das aus Little Rock, Arkansasstammende Doom-Quartett PALLBEARER hat einen brandneuen Track namens ‚Dropout‘ veröffentlicht. Dies geschah im Rahmen des 53. Teils des Adult Swim-Single-Programms. Der Song wartet mit dem einzigartigen Doom/Prog Metal-Sound auf, für den die Band bekannt ist und kann hier angehört werden: https://www.youtube.com/watch?v=IHfjaT0Omt8

Die Band kommentiert:

„Wir haben bislang fast immer Musik geschrieben, die als Teil eines Albums gedacht war, die klangliche und textliche Fäden bietet, um viele Elemente zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen zu lassen. Dieses Mal gab es jedoch keine Grenzen bei den Aufnahmen, weshalb wir die Möglichkeit hatten, verschiedene Themen zu erkunden und eine Direktheit zu entwickeln, die in unserem typisch „geräumigen“ Kompositionsprozess eher nicht zum Vorschein gekommen wäre.“

Der Track kann ab dem 27. April auch heruntergeladen und gestreamt werden.

‚Dropout‘ folgt ihrem viel gelobten aktuellen Album »Heartless«, das zwischen Juni und August 2016 imFellowship Hall Sound Studio in Little Rock, Arkansas komplett auf analogem Band aufgenommen wurde. Das Album wurde von PALLBEARER produziert und vom renommierten Produzenten Joe Barresi (TOOL, THE MELVINS, QOTSA, FU MANCHU) gemischt. Jason Weinheimer und Zach Reeveskümmerten sich um die Technik, gemastert wurde die Platte von Grammy-Gewinner Dave Collins (BLACK SABBATH, ALICE COOPER, SOUNDGARDEN, METALLICA).

Holt Euch »Heartless« jetzt: http://nblast.de/PallbearerHeartlessNB

Hier gibt es »Heartless« digital: http://nblast.de/PallbearerDigital

Mehr zu »Heartless«:

‚I Saw The End‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DNl_18Kr56g

‚Thorns‘ OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=WmfKPB7AGDc

PALLBEARER live:

w/ OBITUARY, SKELETONWITCH, DUST BOLT

02.05. USA Atlanta, GA – Masquerade

03.05. USA Greensboro, NC – The Blind Tiger

04.05. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

05.05. USA New York, NY – Gramercy Theatre

06.05. USA Boston, MA – The Sinclair

08.05. CDN Toronto, ON – The Opera House

09.05. CDN Montréal, QC – Club Soda

10.05. USA Rochester, NY – Main Street Armory

11.05. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

12.05. USA Detroit, MI – Majestic Theater

13.05. USA Chicago, IL – Metro

15.05. USA Des Moines, IA – Wooly‘s

16.05. USA Omaha, NE – The Waiting Room Lounge

18.05. USA Denver, CO – Gothic Theatre

19.05. USA Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

21.05. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

22.05. USA Seattle, WA – El Corazon

23.05. CDN Vancouver, BC – Modified Ghost Festival III

25.05. USA San Francisco, CA – DNA Lounge

26.05. USA Pomona, CA – The Glass House

27.05. USA Phoenix, AZ – Club Red

29.05. USA Austin, TX – Barracuda

30.05. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

31.05. USA Houston, TX – Scout Bar

01.06. USA Pensacola, FL – Vinyl Music Hall

02.06. USA Orlando, FL – The Haven at Forsyth

03.06. USA Miami, FL – The Ground

17.06. USA Little Rock, AR – Mutants of the Monster Fest

14.07. B Dour – Dour Festival

21.07. D Crispendorf – Chaos Descends Festival

29.07. USA Bangor, ME – Impact Music Festival

04.08. D Beelen – Krach am Bach

09.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10.08. D Sinzendorf – Void Fest

12.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

16.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

13.10. USA San Bernardino, CA – Glen Helen Amphitheater

