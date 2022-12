Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 12

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Vogelfrey – Nicht A | Folk Metal

Mein Musikjahr 2022 lief stressig ab. Da ich als Tour-Fotograf und -Filmer mit ein paar Bands auf Tour war, war ich viel auf Achse und habe privat kaum Konzerte besucht.

Da ich das Album Titanium von Vogelfrey als Bandfotograf und im Marketing begleitet habe, ist mein Lieblingssong von dem Album auch was Besonderes für mich.

Rammstein – Adieu| Neue Deutsche Härte

Braucht man nichts zu sagen. Rammstein sind einfach geil. Und ich feiere es, dass sie für das Musikvideo von Adieu wieder Specter Berlin als Regisseur eingebunden haben.

Blind Guardian – Architects Of Doom| Power Metal

Blind Guardian haben auf ihrem Album The God Machine einfach abgeliefert. Es klingt neu, aber vertraut. Ein Spagat, der echt gelungen ist.

Electric Callboy – Arrow Of Love| Metalcore

Ein bisschen Partystimmung muss sein. Wer dabei nicht auf Metal verzichten will, muss Electric Callboy hören. Ich liebe es!

Thundermother – Black And Gold | Hard Rock

Black And Gold ist einfach ein geiler Song und gibt mir positive Festival- und Hardrock-Vibes.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Vogelfrey Titanium | Folk Metal

Da dieses Album mich den ganzen Sommer schon vor Release begleitet und beschäftigt hat, ist es mein Album des Jahres.