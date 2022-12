Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 11

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Lifespark. – Sympathy | Post-Hardcore

Es tat so gut, dieses Jahr endlich wieder auf Konzerte und vor allem Festivals gehen zu können. Ganz vorne dabei waren für mich das Euroblast Festival in Köln und diein Slowenien.

Lifespark. hauen jedes Jahr super emotionale Musik raus und der Song war definitiv mein Highlight in 2022. Besonders mag ich die Kombination aus Pop-Vocals, fetten Screams und Shouts und den mehrstimmigen Gesang. Außerdem hat der Song totale Taylor Swift-Vibes, was ich absolut liebe!

Nothing More – Best Times| Prog Metal / Post Harcore

Das Album Spirits ist allgemein der Hammer und Best Times ist mein Favorit. Der Song transportiert eine ganz besondere Art von Emotion und gibt mir eine nostalgische Hoffnung, dass eigentlich alles gut ist/wird. Lustigerweise habe ich dann festgestellt, dass sie dieses Jahr mit Sleep Token, einer meiner absoluten Lieblingsbands, auf Tour waren, aber leider auf dem falschen Kontinent :/

Sleep Token, Loathe – Is It Really You?| Prog Metal / Filmmusik

Leider die einzige neue Musik von Sleep Token dieses Jahr zusammen mit Loathe. Ich glaube, es ist egal, was diese Band jemals tut, es ist alles großartig und einfach mega gefühlvoll, irgendwo zwischen Himmel und Abgrund.

Azure – Spark Madigral| Prog Metal

Diese Band macht Fairytale Prog Metal und besteht einfach aus den herzlichsten Menschen aus England. Es war mir eine absolute Ehre, sie dieses Jahr beim Euroblast wiederzusehen und die Musik genießen zu können. Mit dem Song verbinde ich diese wunderschöne Erinnerung und wallende Blumen-Kimonos.

Chaosbay – 2 Billion | Prog Metal

Dieser Song verkörpert so vieles, was gerade mit der Welt falsch läuft und bringt diese Wut und daraus entstehende Energie zum Ausdruck. Musikalisch absolut anspruchsvoll und vielseitig wie der Rest des Albums 2222 von diesem Jahr. Absolute Hörempfehlung für Chaosbay!

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Destrage – So Much. Too Much. | Prog Metal/ Metalcore

Diese Band ist einfach unglaublich und live der absolute Energizer. Was nach eingängiger Party klingt, ist eigentlich tief sozialkritisch und musikalisch absolut anspruchsvoll, ohne dabei aufdringlich zu sein. Dazu ist die Produktion ein absoluter Traum.