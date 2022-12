Nile + Support auf Vile Nilotic Rites – Europe Tour am 10.12.2022 im Druckerei Begegnungszentrum in Bad Oeynhausen

Eventname: Vile Nilotic Rites – Europe Tour 2022

Headliner: Nile

Vorbands: Krisiun, Inelement, Wrath Of The Nebula

Ort: Druckerei Begegnungszentrum, Kaisterstr. 14, 32545 Bad Oeynhausen

Datum: 10.12.2022

Kosten: 25,00 € VVK, 28,00 € AK

Genre: Death Metal

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Massive Music

Link: https://dbbo.de/veranstaltungen/2713/nile-krisiun

Wieder ein Samstagabend in der Vorweihnachtszeit. In der Glotze läuft der alljährliche „Weihnachtswiederholungsmarathon“ und wenn man den Fehler macht, das Radio anzuschalten, so wird man früher oder später das Opfer von Wham! Weihnachtseinkäufe, Vorbereitungen und Friede-Freude-Eierkuchen-Zwangslächeln arten in Weihnachtsstress aus und was würde da besser das Hirn freiblasen als eine Gegenveranstaltung ganz ohne Weihnachtsdeko? Richtig! Nichts! Also ab ins Auto und ab nach Bad Oeynhausen. Dort versammeln sich in der alten Druckerei vier Death Metal Bands unter dem Banner der Vile Nilotic Rites Tour. Bei der Bandauswahl kann das doch nur gut werden!

Bereits vor Abfahrt ist der erste Totalausfall zu beklagen, Wrath Of The Nebula müssen absagen wegen Krankheit. Einen Ersatz sucht man vergeblich, so wie ich einen Parkplatz, als ich ankomme! Die ansonsten wirklich schöne Location hat einfach zu wenig Parkplätze. Dafür stimmt aber alles andere! Freundliches Personal, schnelle Bedienung an der Bar, günstige Preise und ganz wichtig natürlich guter Sound! Der Saal ist noch recht leer, als ich ankomme, aber wenn die Druckerei ihre Pforten öffnet, bleibt das meist nicht lange so und so füllt es sich auch diesmal zügig.

Durch den Ausfall von Wrath Of The Nebula dürfen nun Inelement die Bühne eröffnen und sorgen gleich mehrfach für Überraschungen! Nachdem ich ein Ohr in das aktuelle Album der Argentinier geworfen hatte, was ein Mix aus Melodic Death, Trap und Elektro-Elementen ist, hatte ich irgendwie nicht das erwartet, was nun kommt. Gerade steht man noch gelangweilt, am Bier nippend, auf die Absperrung gestützt da, als plötzlich seltsam vermummte Gestalten den Backstagebereich verlassen. Das, was man im ersten Augenblick für den örtlichen SM-Club halten könnte, entpuppt sich aber schnell als Band! Bewaffnet mit ihren Instrumenten und maskiert mit Spandex und Leder werfen sie sich förmlich in die Schlacht, um das Publikum auf ihre Seite zu ziehen und das mit recht ordentlichem Erfolg!

Schnell kommt Bewegung in die erste Reihe des etwa halb gefüllten Saales, während das Quartett Salve auf Salve ihres Arsenals abfeuert. Die Jungs haben wirklich Spaß und feiern sich selbst auf der Bühne. Die Songs, eingängig und durchweg mit ordentlich Wumms, laden zum Mitnicken und mehr ein. Obendrauf gibt es eine recht coole Cover-Version von Phil Collins In The Air Tonight und zusätzlich versorgt die Band das Publikum noch mit Geschenken! So wechseln zwischendurch Vinyl, CDs und T-Shirts von der Bühne in die Menge. Mehr Weihnachten geht wohl nicht auf einem Death Metal Konzert, oder?!

Für mich sind Inelement damit die Überraschung des Abends und jeder, der sich mit der Musik anfreunden kann, sollte sich die Jungs mal live antun! Album und live sind hier definitiv zwei verschiedene Welten! Album ist für mich persönlich nix auf Dauer, aber live würd ich die Jungs sofort wieder gucken, wenn ich die Möglichkeit habe! Nach dem kurzweiligen Auftritt kann ich mich schon auf meinen persönlichen Favoriten des Abends freuen! Die brasilianischen Death-Götter Krisiun! Bereits 1995 kollidierte ich mit dem Album Black Force Domain und bin seither ein Fan! Mittlerweile haben Krisiun 12 Alben, vier EPs und einen Haufen Erfahrung im Gepäck! Das lassen sie uns auch spüren, als sie sich präzise und rasend schnell durch ihr Set metzeln! Wie eine Feuerwalze kracht das Dauerfeuer der rasenden Bassdrum in die ersten Reihen und die Todesmaschine aus dem Dschungel setzt sich in Bewegung, zermalmt alles, feuert rasiermesserscharfe Riffs in die Menge und zieht uns alle in ihren Bann! Sogar Songs der ganz alten Alben haben sich in die Setlist verirrt und so wundert es mich nicht, als Alex Camargo zu Vengeances Revelation (vom 1998er-Album Apocalyptic Revelation) das Publikum zu einem Circlepit auffordert und dieser, trotz des sehr beengten Platzes zwischen den tragenden Säulen des Saales, auch entsteht! Da ist richtig Leben in der Bude! Alles ist in Bewegung und ich muss ebenfalls die Kamera wegstecken, damit die Matte kreisen kann! Zehn Songs lang walzt die Todesmaschine durch den Saal und hinterlässt verschwitzte Leiber und verknotete Matten! Das ist ein Spaß!

Leider muss noch eine Umbaupause sein und so hat man(n) Zeit, seine Haare zu sortieren, das Bier aufzufüllen oder man lungert einfach im mittlerweile ziemlich vollen Saal herum. Nur irgendwo ganz hinten an der Wand ist noch Platz und alle warten gespannt auf den Headliner des heutigen Abends, Nile! Ich muss gestehen, dass ich Nile erst Anfang 2011 auf ihrer Tour mit Melechesh so richtig wahrgenommen habe. Klar hatte man vorher schon einmal hier und was gehört, aber mitgenommen hat mich das damals nicht und so musste ich erst auf einem Konzert die Live-Qualitäten der Jungs kennenlernen, um dann doch mal in Ruhe ein Paar Ohren in diverse der mittlerweile neun Alben zu werfen. Auch dieses Mal knallt das Ganze live viel besser als von CD! Bereits als Opener brettern die Jungs Sacrifice Unto Sebek in die Menge, direkt gefolgt von Defiling The Gates Of Ishtar und Kafir! Spätestens dann gibt es auch für den Letzten kein Halten mehr und so wird weitere zehn Songs lang gebangt, mitgegrölt und gefeiert! Black Seeds Of Vengeance leitet das Ende ein und viel zu schnell ist auch dieser Abend fernab der vorweihnachtlichen Hektik wieder zu Ende.

Trotzdem war es wieder ein großer Spaß! Wir sehen uns wieder in der Druckerei!