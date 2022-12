Whiskey Ritual – Kings

Nach Black Metal Ultras von 2019 geht es in diesem Monat mit dem nächsten Studioalbum Kings für Whiskey Ritual weiter. Für die Italiener ist es das fünfte Studioalbum seit ihrer Gründung 2008. Unter Vertrag stehen sie mit ihrem Black Metal beim deutschen Label Folter Records. In 37 Minuten zerstören sie die aktuelle besinnliche Jahreszeit bis auf ihre Grundmauern. Wütend, mit einem feinen Black ’n‘ Roll im Blut, lassen sie keine Zweifel an ihrer Härte aufkommen. Als Opener nutzen sie den Titeltrack Kings. Relativ frostig gehen sie zu Werke und könnten auch aus dem Norden Europas kommen. Dorian Bones grunzt die Lyrics inbrünstig ins Mikrofon. Neben dem Rock ’n‘ Roll schwingen auch Punk Handschriften bei Whiskey Ritual mit. Kings hingegen setzt auf eine klare Struktur mit einem prägnanten Refrain, der den Hörer wachrütteln soll. Neben den gesanglichen Passagen von Dorian setzen die fünf Musiker auf starke Backvocals. Mit den beiden Gitarren von A. und H. Desecrator im Gepäck ist ein drückender Sound vorprogrammiert. Auf Platte flacht die Sause relativ schnell ab, bleibt dabei aber immer noch in guten Regionen hängen. Live funktionieren Whiskey Ritual sicher noch ein Stück besser. Einer der Höhepunkte ist Robin Hood im Black Metal Gewand. Die Single Trve Escort, die ihr weiter unten auch anchecken könnt, kann man ebenfalls ohne Probleme anbieten. Ungeschliffen, aber nicht zu kantig bringt Kings ausschließlich kürzere Tracks zum Tragen. Die Fünf-Minuten-Schallmauer wird dabei nicht durchbrochen. Knackende Bass Riffs von Mitja bringen einmal mehr das Old School Feeling in den Cocktail. Schnelle Blastbeats wie bei Rien Ne Vas Plus dürfen da ebenfalls nicht fehlen und bringen Asher am Schlagzeug erstmals zum Schwitzen. Gut abgestimmt, ohne die ganz großen Ohrwürmer können die Männer aus Parma durchaus punkten. Für Underground Fetischisten endet das Jahr 2022 also erfolgreich – für einen ganz großen Wurf im Extreme Metal reicht der Silberling mit dem hochtrabenden Titel Kings leider nicht aus.

