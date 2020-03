Unantastbar: Video zur Single „Wir Sind Die Stimme“

Nach 15 Jahren Bandhistorie ohne Zweifel zu einer wahren Institution in Sachen deutschsprachigem Punkrock gereift, verschwand die Band nach ihrem Jubiläumskonzert in Sterzing / Südtirol von der Bildfläche. Nun meldet sich Unantastbar mit voller Wucht zurück: Wellenbrecher nennt sich das achte Studioalbum der Südtiroler und fesselt durch genau jene Attribute, die man mit Unantastbar assoziiert. Ehrlich, rotzig, kritisch, aber auch mit viel Mut zu Gefühl und Herzblut. Knallhart unter die Haut par excellence.

Seit über 15 Jahren stehen Unantastbar mit ihrer unvergleichbaren Attitüde für raue, rebellische, authentische und ehrliche Musik. Wellenbrecher gibt Mut, weckt Sehnsüchte, prangert an und ist beständig in einer Zeit voller giftig-negativer Einflüsse und stetig wechselnder Trends. Auf ihrer Suche nach Freiheit und auf der Flucht vor dem System geben die Jungs dabei all jenen eine Stimme, die sonst ganz leise sind und keine Lobby haben. Wellenbrecher gibt Kraft und schenkt Selbstvertrauen, um an sich zu glauben und um jeden einzelnen Moment zu genießen -denn: „Heute ist die gute alte Zeit von morgen“…

Wellenbrecher kommt als CD-Version mit fettem Booklet, als limitierte Special-Box und als streng limitiertes Vinyl. So wenig wie Liebe oder Hass kann man auch Musik nicht gänzlich in Worte fassen; man muss sie mit dem Herzen fühlen. Also, holt euch das neue Unantastbar Album und freut euch auf die Wellenbrecher Tour 2020!